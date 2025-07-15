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В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления
В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления - 15.07.2025, ПРАЙМ
В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления
Рекордное энергопотребление было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России с начала июля в связи с сильной жарой, заявили в Системном операторе | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T18:26+0300
2025-07-15T18:26+0300
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энергетика
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Рекордное энергопотребление было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России с начала июля в связи с сильной жарой, заявили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). "Сильная жара на территории России привела к резкому росту максимального потребления электрической мощности в ЕЭС России с начала июля… Пять объединенных энергосистем (ОЭС Востока, Средней Волги, Центра, Северо-Запада, Юга) и 17 территориальных энергосистем набрали рекордные показатели потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур", - сказано в сообщении.
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Энергетика, РОССИЯ, СО ЕЭС, ОЭС, Энергопотребление, рекорд
В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления
СО ЕЭС: с начала июля в пяти ОЭС РФ установили рекорды энергопотребления
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Рекордное энергопотребление было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России с начала июля в связи с сильной жарой, заявили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС).
"Сильная жара на территории России привела к резкому росту максимального потребления электрической мощности в ЕЭС России с начала июля… Пять объединенных энергосистем (ОЭС Востока, Средней Волги, Центра, Северо-Запада, Юга) и 17 территориальных энергосистем набрали рекордные показатели потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур", - сказано в сообщении.
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