Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250715/energopotreblenie-859527384.html
В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления
В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления - 15.07.2025, ПРАЙМ
В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления
Рекордное энергопотребление было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России с начала июля в связи с сильной жарой, заявили в Системном операторе | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T18:26+0300
2025-07-15T18:26+0300
энергетика
россия
со еэс
оэс
энергопотребление
рекорд
https://cdnn.1prime.ru/img/76124/94/761249461_0:127:1197:800_1920x0_80_0_0_e2af31ca8c5e4d7f86584f8f5113c792.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Рекордное энергопотребление было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России с начала июля в связи с сильной жарой, заявили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). "Сильная жара на территории России привела к резкому росту максимального потребления электрической мощности в ЕЭС России с начала июля… Пять объединенных энергосистем (ОЭС Востока, Средней Волги, Центра, Северо-Запада, Юга) и 17 территориальных энергосистем набрали рекордные показатели потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур", - сказано в сообщении.
https://1prime.ru/20250618/energopotreblenie-858631098.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76124/94/761249461_130:0:1197:800_1920x0_80_0_0_cccc0e98bad6cc702773bcbba3d5f0f5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, со еэс, оэс, энергопотребление, рекорд
Энергетика, РОССИЯ, СО ЕЭС, ОЭС, Энергопотребление, рекорд
18:26 15.07.2025
 
В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления

СО ЕЭС: с начала июля в пяти ОЭС РФ установили рекорды энергопотребления

© РИА Новости . Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭлектроэнергетика
Электроэнергетика - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Сергей Пятаков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Рекордное энергопотребление было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России с начала июля в связи с сильной жарой, заявили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС).
"Сильная жара на территории России привела к резкому росту максимального потребления электрической мощности в ЕЭС России с начала июля… Пять объединенных энергосистем (ОЭС Востока, Средней Волги, Центра, Северо-Запада, Юга) и 17 территориальных энергосистем набрали рекордные показатели потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур", - сказано в сообщении.
Изоляторы - ПРАЙМ, 1920, 18.06.2025
В Минэнерго предсказали замедление спада энергопотребления в стране
18 июня, 18:09
 
ЭнергетикаРОССИЯСО ЕЭСОЭСЭнергопотреблениерекорд
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала