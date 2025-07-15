https://1prime.ru/20250715/energopotreblenie-859527384.html

В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления

В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления - 15.07.2025, ПРАЙМ

В пяти объединенных энергосистемах РФ установили рекорды энергопотребления

Рекордное энергопотребление было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России с начала июля в связи с сильной жарой, заявили в Системном операторе | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T18:26+0300

2025-07-15T18:26+0300

2025-07-15T18:26+0300

энергетика

россия

со еэс

оэс

энергопотребление

рекорд

https://cdnn.1prime.ru/img/76124/94/761249461_0:127:1197:800_1920x0_80_0_0_e2af31ca8c5e4d7f86584f8f5113c792.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Рекордное энергопотребление было достигнуто в пяти объединенных энергосистемах (ОЭС) России с начала июля в связи с сильной жарой, заявили в Системном операторе Единой энергетической системы (СО ЕЭС). "Сильная жара на территории России привела к резкому росту максимального потребления электрической мощности в ЕЭС России с начала июля… Пять объединенных энергосистем (ОЭС Востока, Средней Волги, Центра, Северо-Запада, Юга) и 17 территориальных энергосистем набрали рекордные показатели потребления электрической мощности в период экстремально высоких температур", - сказано в сообщении.

https://1prime.ru/20250618/energopotreblenie-858631098.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, со еэс, оэс, энергопотребление, рекорд