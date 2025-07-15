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"С Россией было лучше". В Прибалтике пожаловались на жизнь без россиян
"С Россией было лучше". В Прибалтике пожаловались на жизнь без россиян - 15.07.2025, ПРАЙМ
"С Россией было лучше". В Прибалтике пожаловались на жизнь без россиян
С тех пор, как власти Эстонии и Финляндии решили изолировать Российскую Федерацию, бизнес и граждане этих стран начали жаловаться на падение уровня жизни,... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:57+0300
2025-07-15T14:57+0300
2025-07-15T15:14+0300
политика
эстония
уровень жизни
изоляция россии
мнение
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МОСКВА, 15 - июл - ПРАЙМ. С тех пор, как власти Эстонии и Финляндии решили изолировать Российскую Федерацию, бизнес и граждане этих стран начали жаловаться на падение уровня жизни, который, как оказалось, в существенной степени зависел от российских туристов и предпринимателей. Об этом рассказывается в материале "Царьграда". Как отмечается в статье, туристы из Финляндии, побывавшие в Эстонии и поговорившие "о жизни" с местными, вдруг поняли, что и эстонцам, и финнам жить в дружбе с Россией, соответственно, ее гражданами и бизнесом было гораздо лучше, выгоднее и сытнее, чем жить, имея четь состоять в русофобском лагере НАТО.В материале приводится опубликованный в соцсети Х рассказ финского туриста о его беседе с эстонским таксистом, который, в частности, сообщил: "В Эстонии не хватает денег на жизнь, не говоря уже о лекарствах и еде... Таксисты потеряли 60% дохода, поездок больше нет. Гостиницы теряют деньги, даже Латвия и Литва у туристов популярнее". Финн, по его собственным словам, ответил таким образом: "В Финляндии то же самое – и становится только хуже. <...> Во время России было лучше. Было много недорогой еды, дешевая жизнь, туристы, которые привозили деньги".Другой финн, с ником Veijo K., в той же соцсети Х подтвердил слова первого, отметив, что ему тоже таксисты в Таллине жаловались на жизнь из-за падения доходов без российских туристов. После этого Veijo K. заключил: "Им там очень плохо без русских".
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эстония, уровень жизни, изоляция россии, мнение
Политика, ЭСТОНИЯ, уровень жизни, изоляция России, мнение
"С Россией было лучше". В Прибалтике пожаловались на жизнь без россиян
Царьград: в Эстонии пожаловались приезжающим финнам на жизнь без россиян
МОСКВА, 15 - июл - ПРАЙМ.
С тех пор, как власти Эстонии и Финляндии решили изолировать Российскую Федерацию, бизнес и граждане этих стран начали жаловаться на падение уровня жизни, который, как оказалось, в существенной степени зависел от российских туристов и предпринимателей. Об этом рассказывается в материале "Царьграда"
.
Как отмечается в статье, туристы из Финляндии, побывавшие в Эстонии и поговорившие "о жизни" с местными, вдруг поняли, что и эстонцам, и финнам жить в дружбе с Россией, соответственно, ее гражданами и бизнесом было гораздо лучше, выгоднее и сытнее, чем жить, имея четь состоять в русофобском лагере НАТО.
В материале приводится опубликованный в соцсети Х рассказ финского туриста о его беседе с эстонским таксистом, который, в частности, сообщил: "В Эстонии не хватает денег на жизнь, не говоря уже о лекарствах и еде... Таксисты потеряли 60% дохода, поездок больше нет. Гостиницы теряют деньги, даже Латвия и Литва у туристов популярнее".
Финн, по его собственным словам, ответил таким образом: "В Финляндии то же самое – и становится только хуже. <...> Во время России было лучше. Было много недорогой еды, дешевая жизнь, туристы, которые привозили деньги".
Другой финн, с ником Veijo K., в той же соцсети Х подтвердил слова первого, отметив, что ему тоже таксисты в Таллине жаловались на жизнь из-за падения доходов без российских туристов. После этого Veijo K. заключил: "Им там очень плохо без русских".
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