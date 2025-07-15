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Эстония в течение четырех лет закупит крупную партию гранат
Эстония в течение четырех лет закупит крупную партию гранат - 15.07.2025, ПРАЙМ
Эстония в течение четырех лет закупит крупную партию гранат
Эстония в течение следующих четырех лет закупит крупную партию гранат в рамках контракта с оборонной компанией Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH, сообщает... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:24+0300
2025-07-15T15:24+0300
2025-07-15T15:24+0300
общество
эстония
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Эстония в течение следующих четырех лет закупит крупную партию гранат в рамках контракта с оборонной компанией Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH, сообщает телерадиокомпания ERR. "В течение следующих четырех лет центр оборонных инвестиций закупит для сил обороны крупную партию... гранат. Контракт подписан с оборонной компанией Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH", - говорится в материале. По данным ERR, стоимость контракта составляет около 17 миллионов евро. Поставки ручных гранат, согласно контракту, должны начаться во второй половине 2025 года.
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общество , эстония
Эстония в течение четырех лет закупит крупную партию гранат
ERR: Эстония закупит крупную партию гранат в течение четырех лет
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Эстония в течение следующих четырех лет закупит крупную партию гранат в рамках контракта с оборонной компанией Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH, сообщает телерадиокомпания ERR.
"В течение следующих четырех лет центр оборонных инвестиций закупит для сил обороны крупную партию... гранат. Контракт подписан с оборонной компанией Rheinmetall Waffe Munition ARGES GmbH", - говорится в материале.
По данным ERR, стоимость контракта составляет около 17 миллионов евро. Поставки ручных гранат, согласно контракту, должны начаться во второй половине 2025 года.
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