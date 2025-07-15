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Евро дорожает к доллару после выхода макростатистики из Европы - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Евро дорожает к доллару после выхода макростатистики из Европы
Евро дорожает к доллару после выхода макростатистики из Европы - 15.07.2025, ПРАЙМ
Евро дорожает к доллару после выхода макростатистики из Европы
Курс евро к доллару во вторник днем увеличивается после публикации статистических данных по еврозоне и Германии, следует из данных торгов. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:48+0300
2025-07-15T12:48+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем увеличивается после публикации статистических данных по еврозоне и Германии, следует из данных торгов. По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1687 доллара с 1,1666 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 147,66 иены с уровня прошлого закрытия в 147,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,16% - до 97,96 пункта. Промышленное производство еврозоны в мае выросло на 3,7% в годовом выражении, тогда как ожидался рост только на 2,9%. В месячном выражении был зафиксирован рост на 1,7%, что также лучше прогноза роста на 0,9%. Инвесторы обращают внимание и на данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле поднялся до 52,7 пункта с 47,5 пункта в июне. Аналитики ждали роста показателя до 50,3 пункта. Значение июля стало максимальным с февраля 2022 года. Трейдеры ожидают позднее во вторник публикации статистики по инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 2,7% с майской отметки в 2,4%, такое значение может стать самым высоким с февраля.
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евро, доллар, рынок
Экономика, евро, доллар, Рынок
12:48 15.07.2025
 
Евро дорожает к доллару после выхода макростатистики из Европы

Курс евро к доллару растет во вторник после выхода статданных по еврозоне и Германии

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкДенежные купюры евро
Денежные купюры евро - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Курс евро к доллару во вторник днем увеличивается после публикации статистических данных по еврозоне и Германии, следует из данных торгов.
По состоянию на 12.39 мск курс евро к доллару увеличивался до 1,1687 доллара с 1,1666 доллара за евро. Курс доллара к иене снижался до 147,66 иены с уровня прошлого закрытия в 147,72 иены за доллар. Индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускался на 0,16% - до 97,96 пункта.
Промышленное производство еврозоны в мае выросло на 3,7% в годовом выражении, тогда как ожидался рост только на 2,9%. В месячном выражении был зафиксирован рост на 1,7%, что также лучше прогноза роста на 0,9%.
Инвесторы обращают внимание и на данные Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), согласно которым индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле поднялся до 52,7 пункта с 47,5 пункта в июне. Аналитики ждали роста показателя до 50,3 пункта. Значение июля стало максимальным с февраля 2022 года.
Трейдеры ожидают позднее во вторник публикации статистики по инфляции в США. Аналитики полагают, что годовая инфляция в стране в июне ускорилась до 2,7% с майской отметки в 2,4%, такое значение может стать самым высоким с февраля.
Доллары: старые, новые и юани - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Доллар дешевеет к основным мировым валютам во вторник
08:33
 
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