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В Европе существенно снизились цены на газ

В Европе существенно снизились цены на газ - 15.07.2025, ПРАЙМ

В Европе существенно снизились цены на газ

Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились более чем на 3,5% - до 413 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T19:57+0300

2025-07-15T19:57+0300

2025-07-15T19:57+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов вторника снизились более чем на 3,5% - до 413 долларов за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Августовские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки в 426,8 доллара (-0,3%) за тысячу кубометров, что стало ценовым максимумом дня. Последние фьючерсы торговались по цене, практически совпадающей с ценовым минимумом - по 412,6 доллара (-3,6%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 428,3 доллара за тысячу кубометров. Затяжная волна повышения завершена, с одной стороны идет локальная коррекция от пиков двух недель, сказал РИА Новости портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. "С другой, фундаментальные показатели сильны, риск-премия за ожидания новых санкционных ограничений со стороны США снижается на фоне озвученной Трампом "50-дневной паузы". Так, поставки со стороны хабов в Нидерландах и Великобритании выглядят стабильными. Спрос оценивается ровным и без всплесков", - отметил аналитик. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.

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ice, европа, газ, цены