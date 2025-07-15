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В ГД подготовили проект о компенсации льготникам расходов на оплату ЭСК

В ГД подготовили проект о компенсации льготникам расходов на оплату ЭСК - 15.07.2025, ПРАЙМ

В ГД подготовили проект о компенсации льготникам расходов на оплату ЭСК

Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили ко второму чтению законопроект о предоставлении регионам права компенсировать льготникам расходы на... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:22+0300

2025-07-15T06:22+0300

2025-07-15T06:22+0300

общество

рф

госдума

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Члены комитета Госдумы по строительству и ЖКХ подготовили ко второму чтению законопроект о предоставлении регионам права компенсировать льготникам расходы на оплату энергосервисных контрактов (ЭСК) в многоквартирных домах (МКД), сообщил РИА Новости первый зампред профильного думского комитета Владимир Кошелев. Законопроект был внесен на рассмотрение палаты парламента в декабре 2020 года, далее его доработкой занимался комитет Госдумы по строительству и ЖКХ. Как рассказал Кошелев, законопроект касается каждого жителя МКД и направлен на то, чтобы сделать дома более энергоэффективными, а коммунальные платежи – более разумными. По его словам, главная идея заключается в том, чтобы упростить заключение "энергосервисных договоров" и через установку энергоэффективного оборудования снизить потребление коммунальных ресурсов, а следовательно, размер платы за услуги ЖКХ. "Дополнительно в закон об энергосбережении вносим несколько норм, которые стимулируют спрос на энергосервисные контракты через социальную поддержку. Предоставляем субъектам право устанавливать порядок компенсации расходов на оплату энергосервисных контрактов в МКД для отдельных категорий граждан. Это позволяет учесть региональную специфику и бюджетные возможности", - сказал Кошелев. Парламентарий отметил, что в настоящее время люди, которые получают субсидии или компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг, сталкиваются с несправедливостью. Он уточнил, что платеж по энергосервисному договору, который является частью общей квитанции, не покрывается их льготами. Таким образом, для этих категорий граждан энергосбережение было невыгодным, что ставило их в неравные условия с остальными жильцами, добавил он. "МКД может потреблять меньше тепла, света, воды благодаря модернизации оборудования – например, установке умных систем отопления, энергосберегающих ламп в подъездах, регуляторов давления воды. По действующему закону жильцы могут решить провести такие работы, но как именно оформить договор, кто имеет право его подписать от имени всех собственников – четко не прописано. Из-за этой неясности на практике возникает много путаницы, споров и сложностей. Жильцы хотят экономить, но не могут договориться о механизме. Законопроект призван решить эти ключевые проблемы", - добавил он. Кошелев подчеркнул, что в случае одобрения законопроекта Госдумой на пленарном заседании общее собрание собственников сможет четко и однозначно принять решение о том, чтобы уполномочить УК или ТСЖ заключить энергосервисный договор от имени всех жильцов, то есть, "процедура станет понятной и юридически защищенной". "Ко второму чтению мы провели гармонизацию действующего законодательства, отказались от первоначальной идеи погрузить большое количество параметров в Жилищный кодекс РФ и корреспондировали действие его норм с профильным федеральным законом об энергосбережении. В целом, новый вариант законопроекта направлен на снижение барьеров, стимулирование спроса и создание современной цифровой инфраструктуры для развития рынка энергосервисных контрактов в секторе многоквартирных домов России", - заключил он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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общество , рф, госдума