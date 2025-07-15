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Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России и помощь Украине

Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России и помощь Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ

Главы МИД стран ЕС обсудят санкции против России и помощь Украине

Очередной пакет санкций против России, персональные санкции против грузинских политиков, а также помощь Украине, Молдавии и Ближний Восток обсудят министры... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T00:28+0300

2025-07-15T00:28+0300

2025-07-15T00:28+0300

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл – ПРАЙМ. Очередной пакет санкций против России, персональные санкции против грузинских политиков, а также помощь Украине, Молдавии и Ближний Восток обсудят министры иностранных дел стран Евросоюза на встрече во вторник в Брюсселе. Обсуждение Украины стартует с традиционного уже обмена мнениями с главой украинского МИД Андреем Сибигой. Ожидается, что верховный представитель ЕС по внешней политике Кая Каллас в очередной раз призовет страны Евросоюза усилить поддержку Киева, в том числе в рамках ее инициативы по обеспечению Украины 2 миллионами снарядов. Министры будут также обсуждать не только заблокированный Словакией 18-й пакет антироссийских санкций, но и персональные ограничения против фигурантов из РФ в рамках санкционных режимов за якобы киберугрозы и нарушение прав человека. Санкционные списки по последним двум режимам ранее уже были согласованы постпредами и, вероятно, их громко анонсируют во вторник. Будет ли достигнут прогресс по 18-му санкционному пакету, пока неизвестно. Он должен включить ограничения против газопроводов "Северный поток", российских банков, а также понижение "потолка" цен на российскую нефть и запрет на импорт всех российских энергоносителей, но пока ограничения не удалось согласовать на техническом уровне постоянных представителей стран ЕС. При этом возможно, что их утверждение все же будет вынесено на министерский уровень. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за событий на Украине, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 17 пакетов санкций против РФ. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Следующим пунктом в повестке глав МИД станет Грузия и обсуждение возможных санкций против фигурантов, якобы причастных к "репрессиям и подавлению инакомыслия и свободных СМИ в Грузии". Как сообщали СМИ, предложение по антигрузинским санкциям в настоящее время также блокируют несколько европейских стран. Отношения между Грузией и Евросоюзом ухудшились после того, как в мае прошлого года грузинский парламент принял закон об иноагентах. Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству страны в Евросоюзе до 2028 года. С тех пор в Грузии постоянно проходят акции протеста с требованием проведения новых парламентских выборов. Европейские политики неоднократно поддерживали участников этих протестных акций. На днях главы МИД Великобритании и 16 стран ЕС распространили совместное заявление, в котором выразили обеспокоенность в связи со сложившейся ситуацией в Грузии. В письме выражена обеспокоенность арестами оппозиционных политиков и подчеркнуто, что это противоречит европейским нормам и ценностям. Премьер Грузии назвал это совместное письмо печальным, а содержание документа - дезинформацией. При этом Кобахидзе позднее выразил надежду, что отношения между страной и европейскими структурами все же будут улучшены. При обсуждении ситуации в палестино-израильском конфликте главы МИД ЕС планируют коснуться соблюдения Израилем положений соглашения об ассоциации с ЕС, действие которого теоретически может быть приостановлено, а также подготовки санкций против израильтян, причастных к агрессивной поселенческой деятельности на Западном берегу реки Иордан. При этом на прошлой неделе глава евродипломатии Кая Каллас объявила о достижении договоренности с Израилем о расширении доступа гуманитарной помощи в сектор Газа и выразила надежду, что эти договоренности будут соблюдаться. Кроме того, европейские министры также собираются провести рабочий завтрак с вице-премьером и главой МИД Молдавии Михаем Попшоем, на котором обсудят поддержку со стороны ЕС. Ожидается, что министерская встреча начнется в 9.30 по местному времени (10.30 мск). Она завершится в 16.30 (17.30 мск) пресс-конференцией Каллас.

украина

запад

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общество , украина, запад, грузия, кая каллас, сергей лавров, владимир путин, ес, мид, нато