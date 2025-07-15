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Депутат ГД ответил на угрозы сенатора США в адрес стран-союзников России

Депутат ГД ответил на угрозы сенатора США в адрес стран-союзников России - 15.07.2025, ПРАЙМ

Депутат ГД ответил на угрозы сенатора США в адрес стран-союзников России

Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в комментарии РИА Новости назвал угрозы американского сенатора Линдси Грэма* в адрес стран-союзников РФ... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T09:18+0300

2025-07-15T09:18+0300

2025-07-15T09:18+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко в комментарии РИА Новости назвал угрозы американского сенатора Линдси Грэма* в адрес стран-союзников РФ русофобским выпадом. Ранее Линдси Грэм* заявил, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. Сенатор пригрозил Китаю, Индии и Бразилии, что они "сильно пострадают", если продолжат помогать России. "Без лишних эмоций наблюдаем очередной выпад отдельно взятых русофобов в адрес нашей страны и стран-партнеров, которые проводят независимую политику, руководствуясь национальными интересами", - сказал РИА Новости Нестеренко. По его словам, в США ошибочно продолжают полагать, что мир остается однополярным, а угрозы являются эффективным инструментом. "Вопреки подобным неконструктивным заявлениям, рассчитываем, что ответственные политики продолжат усилия по выводу урегулирования украинского конфликта в дипломатическое русло", - добавил депутат.* Внесен в список террористов и экстремистов в России.

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общество , москва, вашингтон, линдси грэм, госдума