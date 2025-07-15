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В ГД назвали сроки расширения оснований лишения гражданства - 15.07.2025, ПРАЙМ
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В ГД назвали сроки расширения оснований лишения гражданства
В ГД назвали сроки расширения оснований лишения гражданства - 15.07.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали сроки расширения оснований лишения гражданства
Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T13:22+0300
2025-07-15T13:27+0300
общество
рф
вячеслав володин
госдума
гражданство
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин. "Планируем выйти на принятие закона до 23 июля. Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы", - написал он в своем Telegram-канале.Кроме того, Володин также сообщил о предложении депутатов Госдумы о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства России ещё на 9 статей УК РФ."Мы с вами должны принимать граждан, которые будут соблюдать наши законы, уважать традиции, культуру, знать язык. Это важные условия. А тот, кто не соблюдает законы, не должен быть гражданином нашей страны. В прошлый раз по восьми основаниям определились — у нас 72 основания стало для того, чтобы лишить гражданства приобретённого. А сейчас ещё предлагаем расширить перечень на 9 статей Уголовного кодекса. Ввести нормы, о которых наши избиратели просили", - сказал Володин на видео, которое размещено в его Telegram-канале.В публикации председатель Госдумы сообщил, что в перечень оснований для лишения гражданства РФ может войти убийство, а также развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего.По словам Володина, в перечень может войти изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц.Также председатель Госдумы уточнил, что основанием для лишения приобретенного российского гражданства может стать организация незаконной миграции и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
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общество , рф, вячеслав володин, госдума, гражданство
Общество , РФ, Вячеслав Володин, Госдума, гражданство
13:22 15.07.2025 (обновлено: 13:27 15.07.2025)
 
В ГД назвали сроки расширения оснований лишения гражданства

Володин: закон о расширении оснований лишения гражданства примут до 23 июля

Здание Госдумы
Здание Госдумы
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Законопроект о расширении оснований лишения приобретенного гражданства РФ Госдума планирует принять во втором и третьем чтениях до 23 июля, сообщил председатель ГД Вячеслав Володин.
"Планируем выйти на принятие закона до 23 июля. Те, кто становятся гражданами России, обязаны соблюдать наши законы", - написал он в своем Telegram-канале.
Кроме того, Володин также сообщил о предложении депутатов Госдумы о расширении перечня оснований для лишения приобретённого гражданства России ещё на 9 статей УК РФ.
"Мы с вами должны принимать граждан, которые будут соблюдать наши законы, уважать традиции, культуру, знать язык. Это важные условия. А тот, кто не соблюдает законы, не должен быть гражданином нашей страны. В прошлый раз по восьми основаниям определились — у нас 72 основания стало для того, чтобы лишить гражданства приобретённого. А сейчас ещё предлагаем расширить перечень на 9 статей Уголовного кодекса. Ввести нормы, о которых наши избиратели просили", - сказал Володин на видео, которое размещено в его Telegram-канале.
В публикации председатель Госдумы сообщил, что в перечень оснований для лишения гражданства РФ может войти убийство, а также развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего.
По словам Володина, в перечень может войти изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц.
Также председатель Госдумы уточнил, что основанием для лишения приобретенного российского гражданства может стать организация незаконной миграции и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
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