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Госдума приняла закон о защите религиозных символов - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Госдума приняла закон о защите религиозных символов - 15.07.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T13:24+0300
2025-07-15T13:24+0300
госдума
вячеслав володин
россия
общество
религия
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель закона - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напомнил, что законопроект стал межфракционной инициативой и закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и "затирании" религиозных символов традиционных вероисповеданий. По его словам, данная норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в России, которая является многоконфессиональной страной. Кроме того, ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что комитет ведет работу по подготовке законопроекта о штрафах за "затирание" религиозных символов.
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госдума, вячеслав володин, россия, общество , религия
Госдума, Вячеслав Володин, РОССИЯ, Общество , религия
13:24 15.07.2025
 
Госдума приняла закон о защите религиозных символов

Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о защите религиозных символов

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.
Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель закона - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напомнил, что законопроект стал межфракционной инициативой и закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и "затирании" религиозных символов традиционных вероисповеданий.
По его словам, данная норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в России, которая является многоконфессиональной страной.
Кроме того, ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что комитет ведет работу по подготовке законопроекта о штрафах за "затирание" религиозных символов.
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ГосдумаВячеслав ВолодинРОССИЯОбществорелигия
 
 
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