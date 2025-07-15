https://1prime.ru/20250715/gosduma-859510150.html
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Госдума приняла закон о защите религиозных символов - 15.07.2025, ПРАЙМ
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T13:24+0300
2025-07-15T13:24+0300
2025-07-15T13:24+0300
госдума
вячеслав володин
россия
общество
религия
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_0:19:3572:2028_1920x0_80_0_0_0a5527570c650314c240b979861eff9c.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий. Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель закона - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напомнил, что законопроект стал межфракционной инициативой и закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и "затирании" религиозных символов традиционных вероисповеданий. По его словам, данная норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в России, которая является многоконфессиональной страной. Кроме того, ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что комитет ведет работу по подготовке законопроекта о штрафах за "затирание" религиозных символов.
https://1prime.ru/20250715/gosduma-859510006.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84016/98/840169828_422:0:3151:2047_1920x0_80_0_0_bbbbf2d0c92b115e4d15083895e10134.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
госдума, вячеслав володин, россия, общество , религия
Госдума, Вячеслав Володин, РОССИЯ, Общество , религия
Госдума приняла закон о защите религиозных символов
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о защите религиозных символов
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о защите религиозных символов основных традиционных вероисповеданий.
Законом запрещается использовать изображения культовых зданий, объектов, а также геральдические знаки без религиозных символов - крестов, полумесяцев, звезды Давида и других. Запрет будет действовать в СМИ, интернете, рекламе, на товарах, вывесках, государственных и муниципальных символах. Цель закона - защита чувств верующих и сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее напомнил, что законопроект стал межфракционной инициативой и закономерной реакцией депутатов на многочисленные обращения граждан о ретуши и "затирании" религиозных символов традиционных вероисповеданий.
По его словам, данная норма должна способствовать защите прав верующих и уважительному отношению к традиционным духовным ценностям в России, которая является многоконфессиональной страной.
Кроме того, ранее глава думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова сообщила РИА Новости, что комитет ведет работу по подготовке законопроекта о штрафах за "затирание" религиозных символов.
В ГД назвали сроки расширения оснований лишения гражданства