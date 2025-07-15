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Госдума продлила на три года эксперимент по исламскому банкингу - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Госдума продлила на три года эксперимент по исламскому банкингу
Госдума продлила на три года эксперимент по исламскому банкингу - 15.07.2025, ПРАЙМ
Госдума продлила на три года эксперимент по исламскому банкингу
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на три года - до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:05+0300
2025-07-15T14:06+0300
экономика
общество
башкирия
дагестан
татарстан
анатолий аксаков
госдума
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на три года - до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России. По действующему законодательству этот эксперимент проводится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Закон продлевает этот срок до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы проведения эксперимента. Развитие партнерского финансирования в России поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год. Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности. Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами. Расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, будут относиться невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента. Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
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общество , башкирия, дагестан, татарстан, анатолий аксаков, госдума
Экономика, Общество , БАШКИРИЯ, Дагестан, ТАТАРСТАН, Анатолий Аксаков, Госдума
14:05 15.07.2025 (обновлено: 14:06 15.07.2025)
 
Госдума продлила на три года эксперимент по исламскому банкингу

Госдума продлила до сентября 2028 года эксперимент по исламскому банкингу

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВиды Москвы
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон о продлении на три года - до 1 сентября 2028 года эксперимента по партнерскому финансированию (исламскому банкингу) в России.
По действующему законодательству этот эксперимент проводится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года в Башкирии, Дагестане, Татарстане и Чечне. Закон продлевает этот срок до 1 сентября 2028 года, одновременно совершенствуя механизмы проведения эксперимента.
Развитие партнерского финансирования в России поможет расширить международное экономическое сотрудничество и привлечь дополнительные инвестиции из исламских государств, отмечал председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.
Закон предусматривает разработку стандартов исламского банкинга. Этим будет заниматься специальный комитет по стандартам, создаваемый ассоциацией крупнейших кредитных организаций - участников эксперимента. Речь идет о лицах, включенных в реестр участников эксперимента по состоянию на 1 сентября 2025 года, с наибольшей совокупной стоимостью активов по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2024 год.
Эти стандарты не подлежат государственной регистрации, но должны быть согласованы с Банком России в части его компетенции. Данные стандарты могут предусматривать дополнительные требования к участникам эксперимента и их деятельности.
Закон также дополняет перечень разрешенных участникам эксперимента операций и сделок. В него включаются: взаимное страхование обществами взаимного страхования имущественных интересов своих членов; открытие и ведение банками, имеющими лицензию ЦБ, счетов физлиц и юрлиц, а также переводы денежных средств по этим счетам по их поручению; управление ценными бумагами.
Расширяются и основания для отказа во внесении организации в реестр участников эксперимента. К ним, в частности, будут относиться невыполнение предписаний ЦБ об устранении выявленных нарушений и наличие оснований для осуществления мер по предупреждению банкротства. Кроме того, уточняются требования к рекламе деятельности участников эксперимента.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
Дума
Комитет ГД поддержал продление эксперимента по исламскому банкингу
10 июля, 12:05
 
ЭкономикаОбществоБАШКИРИЯДагестанТАТАРСТАНАнатолий АксаковГосдума
 
 
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