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ГД одобрила законопроект об усилении ответственности иноагентов
ГД одобрила законопроект об усилении ответственности иноагентов - 15.07.2025, ПРАЙМ
ГД одобрила законопроект об усилении ответственности иноагентов
Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T16:07+0300
2025-07-15T16:07+0300
2025-07-15T16:07+0300
россия
общество
госдума
вячеслав володин
иноагенты
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности. Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ. "Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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россия, общество , госдума, вячеслав володин, иноагенты
РОССИЯ, Общество , Госдума, Вячеслав Володин, иноагенты
ГД одобрила законопроект об усилении ответственности иноагентов
ГД приняла в первом чтении проект об усилении ответственности иноагентов
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект группы депутатов об усилении ответственности иноагентов за несоблюдение порядка их деятельности.
Законопроектом предлагается отменить условие о совершении иноагентом двух административных правонарушений по статье 19.34 КоАП РФ (Нарушение порядка деятельности иностранного агента) в течение одного года для наступления уголовной ответственности, заменив его однократным нарушением КоАП РФ.
"Нам важно защитить Россию от вмешательства недружественных стран, действующих через прикормленных иноагентов. Усиливая ответственность для них, мы защищаем интересы наших граждан, обеспечиваем безопасность государства. Те, кто не соблюдает наши законы, в том числе находясь за границей, должны отвечать за свои действия по всей его строгости", - отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин.
В Думе рассказали, сколько иноагентов нарушают российское законодательство