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ГД приняла в I чтении проект проект о предупреждении в рекламе энергетиков

ГД приняла в I чтении проект проект о предупреждении в рекламе энергетиков - 15.07.2025, ПРАЙМ

ГД приняла в I чтении проект проект о предупреждении в рекламе энергетиков

Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий информировать в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T17:39+0300

2025-07-15T17:39+0300

2025-07-15T17:39+0300

общество

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госдума

реклама

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, обязывающий информировать в рекламе безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, о вреде их чрезмерного потребления. Документ внесен группой депутатов из разных фракций во главе с первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым. Он предусматривает, что реклама таких напитков в каждом случае должна сопровождаться предупреждением о вреде их чрезмерного потребления. При этом устанавливаются требования к размеру и продолжительности такого предупреждения. Так, в рекламе, распространяемой в радиопрограммах, его продолжительность должна составлять не менее трех секунд; в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании - не менее пяти секунд. Причем такому предупреждению должно быть отведено не менее 7% площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами - не менее 7% рекламной площади (пространства). Неограниченное потребление энергетиков способствует попаданию в организм человека тонизирующих компонентов выше допустимых уровней, пояснял РИА Новости председатель комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов. Речь идет о таких компонентах, как кофеин, таурин, L-карнитин и глюкуронолактон. Регулярное и избыточное потребление таких компонентов может нанести тяжелый вред здоровью, в первую очередь сердечно-сосудистой системе, органам пищеварения и нервной системе, подчеркивал депутат. Данная инициатива, по его словам, позволит посредством рекламы массово информировать молодежь и взрослых о вреде их чрезмерного потребления. Правительство РФ поддерживает законопроект, но считает целесообразным ко второму чтению дополнить его рядом норм по аналогии с рекламой алкоголя. В частности, по мнению кабмина, необходимо предусмотреть, что реклама тонизирующих напитков не должна быть обращена к несовершеннолетним; содержать информацию о наличии в таких напитках биологически активных добавок; использовать образы людей и животных, в том числе выполненных с помощью мультипликации (анимации).

https://1prime.ru/20250715/gosduma-859514849.html

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общество , рф, госдума, реклама, энергетики