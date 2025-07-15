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Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям

Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям - 15.07.2025, ПРАЙМ

Госдума одобрила увеличение штрафов за навязывание допуслуг потребителям

Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 1 миллиона рублей штрафов за навязывание потребителям дополнительных... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T17:44+0300

2025-07-15T17:44+0300

2025-07-15T17:44+0300

россия

госдума

общество

проект

штраф

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект об увеличении до 1 миллиона рублей штрафов за навязывание потребителям дополнительных товаров и услуг. Авторами законопроекта выступила межфракционная группа депутатов Госдумы. В настоящее время штрафы за навязывание дополнительных услуг и товаров потребителям составляют от 2 до 4 тысяч рублей для должностных лиц и от 20 до 40 тысяч - для юридических. Законопроектом предлагается увеличить эти размеры. В случае его принятия штрафы составят от 100 до 300 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч до миллиона рублей - для юридических.

https://1prime.ru/20250715/gosduma-859510006.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, госдума, общество , проект, штраф