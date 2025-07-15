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ГД ужесточит ответственность банков за нарушение прав потребителей финуслуг

ГД ужесточит ответственность банков за нарушение прав потребителей финуслуг - 15.07.2025, ПРАЙМ

ГД ужесточит ответственность банков за нарушение прав потребителей финуслуг

Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T17:48+0300

2025-07-15T17:48+0300

2025-07-15T17:48+0300

госдума

финансы

общество

финуслуги

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий ответственность банков за нарушение прав потребителей финансовых услуг и неисполнение предписаний ЦБ об устранении таких нарушений. Документ внесен группой депутатов и сенаторов. Согласно пояснительной записке, он направлен на повышение уровня защиты прав потребителей и предупреждение нарушений законодательства банками РФ путем повышения штрафов. Сейчас штрафы за нарушение федеральных законов и нормативных актов ЦБ в сфере защиты прав потребителей финансовых услуг, а также за неисполнение его предписаний об их устранении устанавливаются исходя из размера уставного капитала кредитной организации и не могут превышать 1 миллиона и 10 миллионов рублей соответственно. По мнению разработчиков, это не оказывает должного воздействия на банки, поскольку их выгода от неправомерных действий на потребительском рынке может значительно нивелировать негативные последствия от санкций ЦБ. В связи с этим законопроектом предлагается устанавливать такие штрафы исходя из размера собственных средств кредитной организации и ввести вместо максимальных минимальные размеры штрафов. В результате штраф за нарушение соответствующих законов и актов составит до 0,1% размера собственных средств кредитной организации, но не менее 100 тысяч рублей, а за неисполнение предписаний ЦБ в установленный срок - до 1% собственных средств банка, но не менее 1 миллиона рублей. Согласно пояснительной записке, фактически размеры штрафов будут определяться исходя из принципа соразмерности выгоды, полученной в результате допущенных нарушений, с учетом характера нарушения. При этом будет учитываться количество совершенных банком операций и сделок, заключенных договоров, по которым потребителям были или могут быть причинены убытки, а банк получил доход. Также будет приниматься в расчет доля таких операций, сделок и договоров у банка на последнюю отчетную дату квартала. Кроме того, предусматривается, что с банка, действующего от имени и (или) по поручению некредитной финансовой организации, штраф может быть взыскан в случае введения клиента в заблуждение или отсутствия его согласия на заключение договора финансовых услуг. Профильный комитет Госдумы по финансовому рынку намерен ко второму чтению уточнить редакцию законопроекта, поскольку предлагаемый в нем подход "создает предпосылки для возникновения коррупционной составляющей при принятии решений". В своем заключении комитет отмечает, что определенные в законопроекте виды нарушений, за которые будут взиматься столь высокие штрафы, носят общий характер и не обусловлены конкретным видом и тяжестью нарушения. Это может создать риски несоразмерного применения штрафов, допускает комитет.

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госдума, финансы, общество , финуслуги