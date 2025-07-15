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Вступил в силу ГОСТ о детских игрушках

Вступил в силу ГОСТ о детских игрушках - 15.07.2025, ПРАЙМ

Вступил в силу ГОСТ о детских игрушках

ГОСТ, устанавливающий, какими бывают детские игрушки для разных возрастов, а также описывающий, какие потенциальные опасности они в себе таят, вступает в силу с | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T03:20+0300

2025-07-15T03:20+0300

2025-07-15T03:20+0300

общество

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. ГОСТ, устанавливающий, какими бывают детские игрушки для разных возрастов, а также описывающий, какие потенциальные опасности они в себе таят, вступает в силу с 1 августа этого года, с текстом документа ознакомилось РИА Новости. В документе содержится классификация игрушек в зависимости от их основных признаков. Они подразделяются с учетом возраста, для которого они предназначены, по виду деятельности (например, для активного отдыха, для развития чувств и эмпатии), по воспитательному назначению, по материалу изготовления и так далее. Также документом описывается, какие потенциальные опасности таят в себе игрушки. Это, например, гигиеническая опасность (загрязнение или инфекция), опасность травмирования, в том числе, электрическим током, химическая и пожарная опасность. Согласно тексту документа, дата введения его в действие – 1 августа этого года. При этом ГОСТы не всегда носят обязательный характер, но они могут стать такими, если на них есть прямая отсылка в законе, контракте или техрегламенте. Большинство действующих ГОСТов носят рекомендательный характер и служат ориентиром для производителей.

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