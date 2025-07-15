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Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства
Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства - 15.07.2025, ПРАЙМ
Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства
Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять таблицу поправок о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ ещё на девять | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T23:06+0300
2025-07-15T23:06+0300
политика
госдума
приобретенное гражданство
лишение
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять таблицу поправок о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ ещё на девять статей Уголовного кодекса и рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 17 июля, следует из решения комитета. "Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 952022-8 "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Одобрить таблицу поправок № 1 к законопроекту, рекомендованных комитетом к принятию", - сказано в документе, размещенном в думской электронной базе. Комитет также предлагает Совету Госдумы включить законопроект в проект порядка работы палаты на 17 июля для рассмотрения во втором чтении. О подготовке соответствующих поправок ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что в перечень оснований для лишения гражданства РФ может войти убийство, а также развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего. Володин подчеркнул, что туда также войдет изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц. По словам председателя Госдумы, основанием для лишения приобретенного российского гражданства может стать и организация незаконной миграции, и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
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госдума, приобретенное гражданство, лишение
Политика, Госдума, приобретенное гражданство, лишение
23:06 15.07.2025
 
Комитет ГД одобрил новые основания для лишения приобретенного гражданства

Комитет ГД одобрил введение 9 новых оснований лишения приобретенного гражданства

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Комитет Госдумы по делам СНГ рекомендовал палате принять таблицу поправок о расширении перечня оснований для лишения приобретенного гражданства РФ ещё на девять статей Уголовного кодекса и рассмотреть законопроект во втором чтении на пленарном заседании 17 июля, следует из решения комитета.
"Рекомендовать Государственной Думе принять во втором чтении проект федерального закона № 952022-8 "О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О гражданстве Российской Федерации". Одобрить таблицу поправок № 1 к законопроекту, рекомендованных комитетом к принятию", - сказано в документе, размещенном в думской электронной базе.
Комитет также предлагает Совету Госдумы включить законопроект в проект порядка работы палаты на 17 июля для рассмотрения во втором чтении.
О подготовке соответствующих поправок ранее сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Он отмечал, что в перечень оснований для лишения гражданства РФ может войти убийство, а также развратные действия в отношении ребёнка, половое сношение с ребёнком, достигшим 12-летнего возраста, но не достигшим 14-летнего возраста, вовлечение в занятие проституцией несовершеннолетнего, организация занятия проституцией с участием несовершеннолетнего.
Володин подчеркнул, что туда также войдет изготовление и оборот материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних, использование несовершеннолетнего в целях изготовления порнографических материалов, групповое изнасилование или насильственные действия сексуального характера, либо с особой жестокостью (угрозой убийством), либо повлёкшее заражение венерической болезнью, понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, понуждение к действиям сексуального характера организованной группой, с использованием интернета или лицом, имеющим судимость за преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетнего, а также развратные действия, совершённые в отношении двух или более лиц.
По словам председателя Госдумы, основанием для лишения приобретенного российского гражданства может стать и организация незаконной миграции, и любое иное преступление, если оно совершено по экстремистскому мотиву или в целях оправдания терроризма или диверсионной деятельности.
Здание Государственной Думы РФ - ПРАЙМ, 1920, 08.07.2025
ГД рассмотрит проект о перечне оснований для лишения гражданства
8 июля, 15:10
 
ПолитикаГосдумаприобретенное гражданстволишение
 
 
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