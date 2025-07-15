https://1prime.ru/20250715/hajnan-859482950.html

Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на Хайнань запускаются с сентября

Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на Хайнань запускаются с сентября - 15.07.2025, ПРАЙМ

Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на Хайнань запускаются с сентября

Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на китайский остров Хайнань запускаются с сентября, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:40+0300

2025-07-15T06:40+0300

2025-07-15T06:40+0300

общество

бурятия

хайнань

улан-удэ

алексей цыденов

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859482950.jpg?1752550829

УЛАН-УДЭ, 15 июл - ПРАЙМ. Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на китайский остров Хайнань запускаются с сентября, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Накануне Цыденов провел встречу с председателем Ассоциации туризма китайского острова Хайнань господином Дун Чжэном. "Китайская сторона проявляет реальный интерес к запуску чартеров и взаимному продвижению турпродуктов. Проговорили детали рейса Улан-Удэ — Санья. Старт уже в конце сентября. Туроператор — "ЖАССО ТУР", сильный и проверенный партнёр. Тур — недельный, рейсы — круглогодичные. Сейчас выходим на подписание договора", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Помимо прочего, по его словам, стороны обсудили и сотрудничество в сфере традиционной медицины. Также глава Бурятии представил китайским коллегам проекты инвесторов, услуги туротрасли республики, указав на возможности развития двустороннего туристического трафика.

бурятия

хайнань

улан-удэ

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , бурятия, хайнань, улан-удэ, алексей цыденов