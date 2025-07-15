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Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на Хайнань запускаются с сентября - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на Хайнань запускаются с сентября
Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на Хайнань запускаются с сентября - 15.07.2025, ПРАЙМ
Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на Хайнань запускаются с сентября
Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на китайский остров Хайнань запускаются с сентября, сообщил глава республики Алексей Цыденов. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T06:40+0300
2025-07-15T06:40+0300
общество
бурятия
хайнань
улан-удэ
алексей цыденов
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УЛАН-УДЭ, 15 июл - ПРАЙМ. Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на китайский остров Хайнань запускаются с сентября, сообщил глава республики Алексей Цыденов. Накануне Цыденов провел встречу с председателем Ассоциации туризма китайского острова Хайнань господином Дун Чжэном. "Китайская сторона проявляет реальный интерес к запуску чартеров и взаимному продвижению турпродуктов. Проговорили детали рейса Улан-Удэ — Санья. Старт уже в конце сентября. Туроператор — "ЖАССО ТУР", сильный и проверенный партнёр. Тур — недельный, рейсы — круглогодичные. Сейчас выходим на подписание договора", - написал Цыденов в своем Telegram-канале. Помимо прочего, по его словам, стороны обсудили и сотрудничество в сфере традиционной медицины. Также глава Бурятии представил китайским коллегам проекты инвесторов, услуги туротрасли республики, указав на возможности развития двустороннего туристического трафика.
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общество , бурятия, хайнань, улан-удэ, алексей цыденов
Общество , Бурятия, Хайнань, Улан-Удэ, Алексей Цыденов
06:40 15.07.2025
 
Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на Хайнань запускаются с сентября

Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на Хайнань запускаются с сентября

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УЛАН-УДЭ, 15 июл - ПРАЙМ. Круглогодичные чартерные рейсы из Бурятии на китайский остров Хайнань запускаются с сентября, сообщил глава республики Алексей Цыденов.
Накануне Цыденов провел встречу с председателем Ассоциации туризма китайского острова Хайнань господином Дун Чжэном.
"Китайская сторона проявляет реальный интерес к запуску чартеров и взаимному продвижению турпродуктов. Проговорили детали рейса Улан-Удэ — Санья. Старт уже в конце сентября. Туроператор — "ЖАССО ТУР", сильный и проверенный партнёр. Тур — недельный, рейсы — круглогодичные. Сейчас выходим на подписание договора", - написал Цыденов в своем Telegram-канале.
Помимо прочего, по его словам, стороны обсудили и сотрудничество в сфере традиционной медицины. Также глава Бурятии представил китайским коллегам проекты инвесторов, услуги туротрасли республики, указав на возможности развития двустороннего туристического трафика.
 
ОбществоБурятияХайнаньУлан-УдэАлексей Цыденов
 
 
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