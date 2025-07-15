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Британский индекс FTSE 100 превысил 9 000 пунктов
Британский индекс FTSE 100 превысил 9 000 пунктов - 15.07.2025, ПРАЙМ
Британский индекс FTSE 100 превысил 9 000 пунктов
Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов вторника поднялся до нового рекордного значения - в 9 000 пунктов, свидетельствуют данные бирж. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:14+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов вторника поднялся до нового рекордного значения - в 9 000 пунктов, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 10.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,07%, до 9 003,17 пункта. Другие европейские фондовые индексы также демонстрировали подъем: французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 817,44 пункта, немецкий DAX - на 0,14%, до 24 199,18 56 пункта. Фондовые индексы Европы продолжают достигать рекордных значений уже вторую неделю подряд. Ранее на прошлой неделе немецкий DAX в ходе торгов поднялся до 24 609,15 пункта, обновив рекорд.
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великобритания, индексы, индекс ftse 100, европа
Экономика, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, Индексы, индекс FTSE 100, ЕВРОПА
Британский индекс FTSE 100 превысил 9 000 пунктов
Британский индекс FTSE 100 во вторник достиг рекордного значения, превысив 9 000 пунктов
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов вторника поднялся до нового рекордного значения - в 9 000 пунктов, свидетельствуют данные бирж.
По состоянию на 10.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,07%, до 9 003,17 пункта. Другие европейские фондовые индексы также демонстрировали подъем: французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 817,44 пункта, немецкий DAX - на 0,14%, до 24 199,18 56 пункта.
Фондовые индексы Европы продолжают достигать рекордных значений уже вторую неделю подряд. Ранее на прошлой неделе немецкий DAX в ходе торгов поднялся до 24 609,15 пункта, обновив рекорд.
Российский рынок акций повышается утром вторника