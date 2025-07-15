https://1prime.ru/20250715/indeks-859489155.html

Британский индекс FTSE 100 превысил 9 000 пунктов

Британский индекс FTSE 100 превысил 9 000 пунктов - 15.07.2025, ПРАЙМ

Британский индекс FTSE 100 превысил 9 000 пунктов

Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов вторника поднялся до нового рекордного значения - в 9 000 пунктов, свидетельствуют данные бирж. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:14+0300

2025-07-15T10:14+0300

2025-07-15T10:14+0300

экономика

великобритания

индексы

индекс ftse 100

европа

https://cdnn.1prime.ru/img/83363/84/833638464_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_453efbc3647b6922588dfbe1a31968c9.jpg

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Британский индекс FTSE 100 в ходе торгов вторника поднялся до нового рекордного значения - в 9 000 пунктов, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 10.04 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,07%, до 9 003,17 пункта. Другие европейские фондовые индексы также демонстрировали подъем: французский CAC 40 - на 0,12%, до 7 817,44 пункта, немецкий DAX - на 0,14%, до 24 199,18 56 пункта. Фондовые индексы Европы продолжают достигать рекордных значений уже вторую неделю подряд. Ранее на прошлой неделе немецкий DAX в ходе торгов поднялся до 24 609,15 пункта, обновив рекорд.

https://1prime.ru/20250715/aktsii-859483524.html

великобритания

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

великобритания, индексы, индекс ftse 100, европа