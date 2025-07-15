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Фондовые индексы Европы слабо растут во вторник днем

Фондовые индексы Европы слабо растут во вторник днем - 15.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы слабо растут во вторник днем

Основные фондовые индексы Европы торгуются в слабом плюсе во вторник на фоне выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T13:29+0300

2025-07-15T13:29+0300

2025-07-15T13:29+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы торгуются в слабом плюсе во вторник на фоне выхода макростатистики по странам региона, свидетельствуют данные бирж. По состоянию на 13.22 мск британский индекс FTSE 100 поднимался на 0,03% - до 9 000,52 пункта, французский CAC 40 - на 0,14%, до 7 819,43 пункта, немецкий DAX - на 0,19%, до 24 211,03 пункта. Ранее в ходе торгов FTSE 100 превысил отметку в 9 000 пунктов, обновив исторический максимум. Европейское статистическое агентство Евростат во вторник сообщило о росте объема промышленного производства в еврозоне в мае - на 3,7% в годовом выражении, а в месячном - на 1,7%. Аналитики прогнозировали рост показателя только на 2,9% в годовом выражении, а в месячном - лишь на 0,9%. Также, по данным доклада Центра исследований экономики Европы (Zentrum fuer Europaeische Wirtschaftsforschung, ZEW), индекс доверия инвесторов к экономике Германии в июле поднялся до 52,7 пункта с 47,5 пункта в июне, достигнув рекордного показателя с февраля 2022 года. При этом аналитики ожидали роста показателя лишь до 50,3 пункта. Кроме того, инвесторы могут обращать внимание и на заявление Банка Англии. Как передало агентство Блумберг, ранее регулятор озвучил предложение о предоставлении инвестиционным банкам времени до 2028 года для внедрения глобальных правил управления капиталом в рамках мер по повышению конкурентоспособности британских кредиторов. "Сегодняшние заявления дадут компаниям с разной капитализацией определенность в отношении будущей системы капиталовложений, упростят режим для небольших банков, облегчат средним банкам масштабирование на рынке ипотечного кредитования и дадут дополнительный год для частичного внедрения новых правил инвестиционного банкинга", - цитирует Блумберг заявление представителя Банка Англии Сэма Вудса (Sam Woods).

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рынок, индексы, торги, европа