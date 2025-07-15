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Биржи США в основном растут после выхода данных по инфляции в стране
Биржи США в основном растут после выхода данных по инфляции в стране - 15.07.2025, ПРАЙМ
Биржи США в основном растут после выхода данных по инфляции в стране
Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно растут после публикации статистики о потребительских ценах в стране, свидетельствуют данные... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T17:03+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно растут после публикации статистики о потребительских ценах в стране, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,32% - до 44 315,37 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 0,71%, до 20 786,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 281,45 пункта, ранее в ходе торгов показатели достигали новых исторических максимумов в 20 836,04 и 6 301,67 пункта соответственно. Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимальных с февраля 2,7% с майских 2,4%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в мае. Показатели совпали с прогнозами аналитиков. Аналитики отмечают, что статистика в некоторой степени облегчила опасения рынков относительно влияния импортных пошлин на инфляцию в США. "Эти данные снимают худшие опасения по поводу того, что пошлины подстегнут инфляцию… Эти данные являются хорошими новостями, но это не окончательно… Игра в ожидание продолжается", - цитирует агентство Блумберг аналитика Trade Station Дэвида Расселла (David Russell).
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рынок, торги, сша
Экономика, Рынок, Торги, США
Биржи США в основном растут после выхода данных по инфляции в стране
Фондовые индексы США растут во вторник после выхода статистики по инфляции в стране
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Основные американские фондовые индексы во вторник преимущественно растут после публикации статистики о потребительских ценах в стране, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 16.50 мск промышленный индекс Dow Jones снижался на 0,32% - до 44 315,37 пункта. Индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite поднимался на 0,71%, до 20 786,14 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,21%, до 6 281,45 пункта, ранее в ходе торгов показатели достигали новых исторических максимумов в 20 836,04 и 6 301,67 пункта соответственно.
Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимальных с февраля 2,7% с майских 2,4%. В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после роста на 0,1% в мае. Показатели совпали с прогнозами аналитиков.
Аналитики отмечают, что статистика в некоторой степени облегчила опасения рынков относительно влияния импортных пошлин на инфляцию в США.
"Эти данные снимают худшие опасения по поводу того, что пошлины подстегнут инфляцию… Эти данные являются хорошими новостями, но это не окончательно… Игра в ожидание продолжается", - цитирует агентство Блумберг аналитика Trade Station Дэвида Расселла (David Russell).
Российский рынок акций растет во вторник днем