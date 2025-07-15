Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы по итогам вторника оказались в минусе - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250715/indeksy-859530174.html
Фондовые индексы Европы по итогам вторника оказались в минусе
Фондовые индексы Европы по итогам вторника оказались в минусе - 15.07.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы по итогам вторника оказались в минусе
Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам вторника на ожиданиях новых сведений относительно развития торговых отношений между Евросоюзом и США,... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T21:27+0300
2025-07-15T21:28+0300
экономика
европа
фондовые индексы
торги
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_606d2e9b99526466cfbaf7c618834dc6.jpg
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам вторника на ожиданиях новых сведений относительно развития торговых отношений между Евросоюзом и США, свидетельствуют данные бирж.По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,66% - до 8 938,32 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 7 766,21 пункта, немецкий DAX - на 0,32%, до 24 084,07 пункта. "То, что мы наблюдаем, является отражением неопределенности, относительно торговых переговоров между Евросоюзом и США", - приводит агентство Рейтер мнение стратега City Index Фионы Чинкотты (Fiona Cincotta). В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Акции телекоммуникационной компании Ericsson в Германии снизились в цене на 7,45% по итогам торгов вторника. Согласно финотчету, во втором квартале 2025 года чистые продажи компании снизились на 6% в годовом выражении - до 56,132 миллиарда шведских крон (5,9 миллиарда долларов). При этом во вторник европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные по промышленному производству в странах еврозоны. Так, его объем в мае вырос на 3,7% в годовом выражении, а в месячном - на 1,7%, оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков.
https://1prime.ru/20250714/indeksy-859476225.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/69/841356947_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_7d0a5aef65f49eb1dbab242c3e1c0be6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, фондовые индексы, торги
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы, Торги
21:27 15.07.2025 (обновлено: 21:28 15.07.2025)
 
Фондовые индексы Европы по итогам вторника оказались в минусе

Фондовые индексы Европы снизились на неопределенности вокруг переговоров ЕС и США

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам вторника на ожиданиях новых сведений относительно развития торговых отношений между Евросоюзом и США, свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,66% - до 8 938,32 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 7 766,21 пункта, немецкий DAX - на 0,32%, до 24 084,07 пункта.
"То, что мы наблюдаем, является отражением неопределенности, относительно торговых переговоров между Евросоюзом и США", - приводит агентство Рейтер мнение стратега City Index Фионы Чинкотты (Fiona Cincotta).
В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу.
Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе.
Акции телекоммуникационной компании Ericsson в Германии снизились в цене на 7,45% по итогам торгов вторника. Согласно финотчету, во втором квартале 2025 года чистые продажи компании снизились на 6% в годовом выражении - до 56,132 миллиарда шведских крон (5,9 миллиарда долларов).
При этом во вторник европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные по промышленному производству в странах еврозоны. Так, его объем в мае вырос на 3,7% в годовом выражении, а в месячном - на 1,7%, оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков.
Скульптуры быка и медведя перед Франкфуртской фондовой биржей - ПРАЙМ, 1920, 14.07.2025
Основные фондовые индексы Европы завершили торги в основном снижением
Вчера, 21:48
 
ЭкономикаЕВРОПАфондовые индексыТорги
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала