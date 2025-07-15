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Фондовые индексы Европы по итогам вторника оказались в минусе

Фондовые индексы Европы по итогам вторника оказались в минусе - 15.07.2025, ПРАЙМ

Фондовые индексы Европы по итогам вторника оказались в минусе

Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам вторника на ожиданиях новых сведений относительно развития торговых отношений между Евросоюзом и США,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T21:27+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снизились по итогам вторника на ожиданиях новых сведений относительно развития торговых отношений между Евросоюзом и США, свидетельствуют данные бирж.По итогам дня британский индекс FTSE 100 опустился на 0,66% - до 8 938,32 пункта, французский CAC 40 - на 0,54%, до 7 766,21 пункта, немецкий DAX - на 0,32%, до 24 084,07 пункта. "То, что мы наблюдаем, является отражением неопределенности, относительно торговых переговоров между Евросоюзом и США", - приводит агентство Рейтер мнение стратега City Index Фионы Чинкотты (Fiona Cincotta). В понедельник президент США Дональд Трамп заявил, что США и Евросоюз уже договорились о сделке по пошлинам, добавив при этом, что Соединенные Штаты готовы к диалогу. Ранее Трамп заявил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные пошлины останутся в силе. Акции телекоммуникационной компании Ericsson в Германии снизились в цене на 7,45% по итогам торгов вторника. Согласно финотчету, во втором квартале 2025 года чистые продажи компании снизились на 6% в годовом выражении - до 56,132 миллиарда шведских крон (5,9 миллиарда долларов). При этом во вторник европейское статистическое агентство Евростат опубликовало данные по промышленному производству в странах еврозоны. Так, его объем в мае вырос на 3,7% в годовом выражении, а в месячном - на 1,7%, оба показателя оказались выше прогнозов аналитиков.

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европа, фондовые индексы, торги