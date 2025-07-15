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Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с февраля - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с февраля
Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с февраля - 15.07.2025, ПРАЙМ
Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с февраля
Потребительские цены в США по итогам июня ускорили рост до 2,7% в годовом выражении с 2,4% в мае, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:41+0300
2025-07-15T15:53+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам июня ускорили рост до 2,7% в годовом выражении с 2,4% в мае, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.Таким образом, годовая инфляция в стране поднялась до максимума с февраля, когда показатель составлял 2,8%. Рост потребительских цен в США ускоряется второй месяц подряд.В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,1% в мае.Значения совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,9%, в месячном - 0,2%.Цены на продовольствие в США в июне в годовом выражении увеличились на 3%, на энергоносители - упали на 7,9%. В месячном выражении на продукты питания увеличились на 0,3%, на энергоносители - на 1%.Отдельно цены на яйца в годовом выражении подскочили на 27,3%, на кофе - на 13,4%, на мясо - на 5,2%.
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общество , сша
Политика, Общество , США
15:41 15.07.2025 (обновлено: 15:53 15.07.2025)
 
Годовая инфляция в США по итогам июня ускорилась до максимума с февраля

Потребительские цены в США по итогам июня ускорили рост до 2,7%

© РИА Новости . Денис ВорошиловАмериканский флаг
Американский флаг - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Денис Ворошилов
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Потребительские цены в США по итогам июня ускорили рост до 2,7% в годовом выражении с 2,4% в мае, сообщается в пресс-релизе министерства труда страны.
Таким образом, годовая инфляция в стране поднялась до максимума с февраля, когда показатель составлял 2,8%. Рост потребительских цен в США ускоряется второй месяц подряд.
В месячном выражении потребительские цены выросли на 0,3% после увеличения на 0,1% в мае.
Значения совпали с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.
Базовая инфляция в США - за исключением цен на продукты питания и энергоносители - в годовом выражении составила 2,9%, в месячном - 0,2%.
Цены на продовольствие в США в июне в годовом выражении увеличились на 3%, на энергоносители - упали на 7,9%. В месячном выражении на продукты питания увеличились на 0,3%, на энергоносители - на 1%.
Отдельно цены на яйца в годовом выражении подскочили на 27,3%, на кофе - на 13,4%, на мясо - на 5,2%.
#Министр иностранных дел России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
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14:55
 
ПолитикаОбществоСША
 
 
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