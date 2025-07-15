https://1prime.ru/20250715/inoagenty-859492150.html

В Думе рассказали, сколько иноагентов нарушают российское законодательство

В Думе рассказали, сколько иноагентов нарушают российское законодательство - 15.07.2025, ПРАЙМ

В Думе рассказали, сколько иноагентов нарушают российское законодательство

Примерно 40% иноагентов нарушают законодательство РФ, против них составлено 1620 протоколов, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T11:39+0300

2025-07-15T11:39+0300

2025-07-15T11:39+0300

госдума

россия

иноагенты

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Примерно 40% иноагентов нарушают законодательство РФ, против них составлено 1620 протоколов, сообщил глава комитета Госдумы по безопасности Василий Пискарев. "Количество нарушений, которые допускают иноагенты, резко растет... примерно 40% иноагентов заняты нарушением законодательства", - сказал он журналистам. По его словам, 1620 протоколов составлено в отношении иноагентов в 2022-2025 годах, уточнили РИА Новости в пресс-службе депутата. Пискарев отметил, что именно поэтому депутаты должны работать эффективно в этом направлении и защищать суверенитет РФ.

https://1prime.ru/20250715/gosduma-859487498.html

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госдума, россия, иноагенты