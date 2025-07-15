https://1prime.ru/20250715/iran-859502923.html

Глава МИД Франции заявил о планах ЕС возобновить снятые с Ирана санкции

Глава МИД Франции заявил о планах ЕС возобновить снятые с Ирана санкции - 15.07.2025, ПРАЙМ

Глава МИД Франции заявил о планах ЕС возобновить снятые с Ирана санкции

Евросоюз до конца августа планирует возобновить действие снятых 10 лет назад санкций против Ирана в связи с ядерной программой Исламской республики, заявил... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T12:57+0300

2025-07-15T12:57+0300

2025-07-15T12:57+0300

политика

иран

ес

жан-ноэль барро

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ПАРИЖ, 15 июл - ПРАЙМ. Евросоюз до конца августа планирует возобновить действие снятых 10 лет назад санкций против Ирана в связи с ядерной программой Исламской республики, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. "Иран нарушил обязательства, которые он взял 10 лет назад в ходе переговоров по иранской ядерной программе. Франция и ее партнеры, таким образом, имеют основание вновь ввести мировые эмбарго на вооружение, банки и ядерное оборудование, которые были сняты 10 лет назад", - сказал он журналистам. Трансляция велась на сайте Еврокомиссии. По его словам, без "твердых, ощутимых и проверяемых" обязательств со стороны Ирана страны ЕС планируют возобновить упомянутые санкции не позднее конца августа. Президент Ирана Масуд Пезешкиан 2 июля издал указ о реализации закона, приостанавливающего сотрудничество с МАГАТЭ. Глава МИД Ирана Аббас Аракчи отмечал, что, несмотря на решение страны приостановить взаимодействие с МАГАТЭ, пути сотрудничества не закрыты. В Иране в качестве условия восстановления сотрудничества назвали обеспечение безопасности ядерных объектов и ученых-атомщиков Ирана. Приостановка взаимодействия связана с критикой Ирана в адрес МАГАТЭ и гендиректора агентства Рафаэля Гросси за бездействие на фоне ударов США и Израиля по ядерным объектам в Фордо, Исфахане и Натанзе. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое по истечении 24 часов должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://1prime.ru/20250713/dezinformatsiya-859435414.html

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иран, ес, жан-ноэль барро