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На Як-40 испытали новый российский авиадвигатель для "Байкала" - 15.07.2025, ПРАЙМ
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На Як-40 испытали новый российский авиадвигатель для "Байкала"
На Як-40 испытали новый российский авиадвигатель для "Байкала" - 15.07.2025, ПРАЙМ
На Як-40 испытали новый российский авиадвигатель для "Байкала"
Сибирский НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина успешно провел комплекс первых испытательных полетов самолета-лаборатории Як-40 с новым российским авиадвигателем... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T05:33+0300
2025-07-15T05:33+0300
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НОВОСИБИРСК, 15 июл – ПРАЙМ. Сибирский НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина успешно провел комплекс первых испытательных полетов самолета-лаборатории Як-40 с новым российским авиадвигателем ВК-800, предназначенным для самолета "Байкал", сообщает СибНИА. "Специалистами СибНИА успешно выполнен комплекс испытательных полетов летающей лаборатории Як-40 с опытным образцом нового российского турбовинтового двигателя ВК-800, предназначенного для самолета ЛМС-901 "Байкал", - говорится в сообщении. В СибНИА отметили, что испытания проводятся для оценки характеристик и надежности нового двигателя в условиях реального полета, а также для подтверждения его соответствия установленным требованиям безопасности и эффективности. "Работы выполняются в обеспечение сертификационных испытаний данного двигателя в составе летающей лаборатории Як-40. Ожидается, что результаты испытаний позволят приступить к следующему этапу - сертификационным испытаниям, а также к подготовке к массовому производству двигателя ВК-800", - сообщили в НИИ. Двигатель ВК-800 для самолета "Байкала" установили и начали испытывать на самолете-лаборатории Як-40 в конце июня 2025 года. К разработке двигателя приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания. В апреле 2025 года Минпромторг заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой". Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года.
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192
40
192
40
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общество , рф, минпромторг, узга
Общество , РФ, Минпромторг, УЗГА
05:33 15.07.2025
 
На Як-40 испытали новый российский авиадвигатель для "Байкала"

Сибирский НИИ авиации провел первые испытания двигателя ВК-800 для самолета "Байкал"

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НОВОСИБИРСК, 15 июл – ПРАЙМ. Сибирский НИИ авиации имени С.А. Чаплыгина успешно провел комплекс первых испытательных полетов самолета-лаборатории Як-40 с новым российским авиадвигателем ВК-800, предназначенным для самолета "Байкал", сообщает СибНИА.
"Специалистами СибНИА успешно выполнен комплекс испытательных полетов летающей лаборатории Як-40 с опытным образцом нового российского турбовинтового двигателя ВК-800, предназначенного для самолета ЛМС-901 "Байкал", - говорится в сообщении.
В СибНИА отметили, что испытания проводятся для оценки характеристик и надежности нового двигателя в условиях реального полета, а также для подтверждения его соответствия установленным требованиям безопасности и эффективности.
"Работы выполняются в обеспечение сертификационных испытаний данного двигателя в составе летающей лаборатории Як-40. Ожидается, что результаты испытаний позволят приступить к следующему этапу - сертификационным испытаниям, а также к подготовке к массовому производству двигателя ВК-800", - сообщили в НИИ.
Двигатель ВК-800 для самолета "Байкала" установили и начали испытывать на самолете-лаборатории Як-40 в конце июня 2025 года. К разработке двигателя приступили в 2019 году, в 2022 был собран газогенератор, а в 2023 году приступили к заводским доводочным испытаниям. В 2024 году конструкторской документации присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.
В апреле 2025 года Минпромторг заключил с АО "УЗГА" контракт на выполнение опытно-конструкторских работ (ОКР) "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой". Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом РФ. Первый полет воздушного судна состоялся 30 января 2022 года.
 
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