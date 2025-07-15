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Юрист объяснила, в каких случаях турист может отказаться от медстраховки - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Юрист объяснила, в каких случаях турист может отказаться от медстраховки
Юрист объяснила, в каких случаях турист может отказаться от медстраховки - 15.07.2025, ПРАЙМ
Юрист объяснила, в каких случаях турист может отказаться от медстраховки
Турист имеет законное право отказаться от медстраховки, в случае если туркомпания навязывает её путешественнику и включает в пакет услуг, как обязательное... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T03:14+0300
2025-07-15T03:14+0300
общество
куба
рф
мария спиридонова
ассоциация юристов россии
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Турист имеет законное право отказаться от медстраховки, в случае если туркомпания навязывает её путешественнику и включает в пакет услуг, как обязательное условие при поездке на отдых, рассказала РИА Новости управляющий партнер адвокатского бюро "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Согласно статье 16 Закона о "Защите прав потребителей", запрещено обуславливать приобретение одних товаров (услуг) обязательным приобретением других. То есть навязывание дополнительных услуг (в данном случае — медстрахования) незаконно",- сказала Спиридонова. Также она пояснила, что медстраховка может быть обязательной только в случаях, предусмотренных законом или международными требованиями. "Например: при выезде в страны, которые требуют наличия страховки для въезда (например, страны Шенгенской зоны, Куба и другие), в случае, если страна пребывания установила это как обязательное условие визового въезда. В этих случаях турист обязан оформить страховку, иначе ему могут отказать во въезде в страну", - отметила юрист. Однако, даже в этих случаях турист вправе выбрать страховую компанию и условия сам, уточнила член Ассоциации юристов РФ.
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192
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40
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5
4.7
96
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общество , куба, рф, мария спиридонова, ассоциация юристов россии
Общество , КУБА, РФ, Мария Спиридонова, Ассоциация юристов России
03:14 15.07.2025
 
Юрист объяснила, в каких случаях турист может отказаться от медстраховки

Юрист Спиридонова: турист может отказаться от медстраховки, если компания навязывает ее

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Турист имеет законное право отказаться от медстраховки, в случае если туркомпания навязывает её путешественнику и включает в пакет услуг, как обязательное условие при поездке на отдых, рассказала РИА Новости управляющий партнер адвокатского бюро "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.
"Согласно статье 16 Закона о "Защите прав потребителей", запрещено обуславливать приобретение одних товаров (услуг) обязательным приобретением других. То есть навязывание дополнительных услуг (в данном случае — медстрахования) незаконно",- сказала Спиридонова.
Также она пояснила, что медстраховка может быть обязательной только в случаях, предусмотренных законом или международными требованиями.
"Например: при выезде в страны, которые требуют наличия страховки для въезда (например, страны Шенгенской зоны, Куба и другие), в случае, если страна пребывания установила это как обязательное условие визового въезда. В этих случаях турист обязан оформить страховку, иначе ему могут отказать во въезде в страну", - отметила юрист.
Однако, даже в этих случаях турист вправе выбрать страховую компанию и условия сам, уточнила член Ассоциации юристов РФ.
 
ОбществоКУБАРФМария СпиридоноваАссоциация юристов России
 
 
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