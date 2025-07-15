https://1prime.ru/20250715/jurist-859479662.html

Юрист объяснила, в каких случаях турист может отказаться от медстраховки

Юрист объяснила, в каких случаях турист может отказаться от медстраховки - 15.07.2025, ПРАЙМ

Юрист объяснила, в каких случаях турист может отказаться от медстраховки

Турист имеет законное право отказаться от медстраховки, в случае если туркомпания навязывает её путешественнику и включает в пакет услуг, как обязательное... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T03:14+0300

2025-07-15T03:14+0300

2025-07-15T03:14+0300

общество

куба

рф

мария спиридонова

ассоциация юристов россии

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Турист имеет законное право отказаться от медстраховки, в случае если туркомпания навязывает её путешественнику и включает в пакет услуг, как обязательное условие при поездке на отдых, рассказала РИА Новости управляющий партнер адвокатского бюро "Легес Бюро", член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова. "Согласно статье 16 Закона о "Защите прав потребителей", запрещено обуславливать приобретение одних товаров (услуг) обязательным приобретением других. То есть навязывание дополнительных услуг (в данном случае — медстрахования) незаконно",- сказала Спиридонова. Также она пояснила, что медстраховка может быть обязательной только в случаях, предусмотренных законом или международными требованиями. "Например: при выезде в страны, которые требуют наличия страховки для въезда (например, страны Шенгенской зоны, Куба и другие), в случае, если страна пребывания установила это как обязательное условие визового въезда. В этих случаях турист обязан оформить страховку, иначе ему могут отказать во въезде в страну", - отметила юрист. Однако, даже в этих случаях турист вправе выбрать страховую компанию и условия сам, уточнила член Ассоциации юристов РФ.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , куба, рф, мария спиридонова, ассоциация юристов россии