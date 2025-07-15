https://1prime.ru/20250715/juzhno-sahalinsk-859480753.html

В Южно-Сахалинске подключили к поискам пропавшего Ми-8

В Южно-Сахалинске подключили к поискам пропавшего Ми-8 - 15.07.2025, ПРАЙМ

В Южно-Сахалинске подключили к поискам пропавшего Ми-8

Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска подключили к поискам пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, оповещены суда в Охотском море, сообщает МЧС... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T04:45+0300

2025-07-15T04:45+0300

2025-07-15T04:45+0300

общество

южно-сахалинск

охотское море

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ск рф

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ВЛАДИВОСТОК, 15 июл - ПРАЙМ. Морской спасательно-координационный центр Южно-Сахалинска подключили к поискам пропавшего в Хабаровском крае Ми-8, оповещены суда в Охотском море, сообщает МЧС РФ. Вертолет пропал в понедельник вечером по пути из Охотска в Магадан к постоянному месту дислокации после ремонта. Как сообщали РИА Новости в Восточном межрегиональном СУ на транспорте СК РФ, аварийный радиомаяк не сработал. В ЕДДС района агентству уточняли, что сигнал бедствия Ми-8 не подавал. На борту вертолета находились пять человек. Возбуждено дело по статье "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна, повлекшее смерть двух и более лиц". Поиски с воздуха в понедельник вечером были приостановлены из-за наступления темного времени суток. Во вторник на поиски вылетели воздушные суда от Росавиации – из Охотска - и от МЧС – из Магадана. "Организовано взаимодействие с Морским спасательно-координационным центром города Южно-Сахалинска, оповещены морские суда в Охотском море. Координацию поисково-спасательных работ ведут специалисты Росавиации", - сообщает МЧС.

южно-сахалинск

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общество , южно-сахалинск, охотское море, рф, мчс, росавиация, ск рф