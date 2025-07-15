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Каллас рассказала о позиции глав МИД ЕС в отношении российских активов

Каллас рассказала о позиции глав МИД ЕС в отношении российских активов - 15.07.2025, ПРАЙМ

Каллас рассказала о позиции глав МИД ЕС в отношении российских активов

Главы МИД ЕС в августе обсудят замороженные активы РФ, но страны союза не имеют единой позиции о возможности их использования, заявила глава евродипломатии Кая... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T18:43+0300

2025-07-15T18:43+0300

2025-07-15T18:43+0300

политика

каллас

мид

евросоюз

замороженные российские активы

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БРЮССЕЛЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Главы МИД ЕС в августе обсудят замороженные активы РФ, но страны союза не имеют единой позиции о возможности их использования, заявила глава евродипломатии Кая Каллас по итогам заседания министров иностранных дел ЕС в Брюсселе во вторник. "Нам нужно все больше и больше средств, чтобы... чтобы действительно помочь Украине защитить себя. Сейчас у нас очень разные взгляды на замороженные активы в разных государствах-членах. У нас есть только согласие обсудить замороженные активы в неформальном режиме, которое мы проведем в августе с министрами, потому что важно, чтобы все услышали аргументы друг друга", - сказала она. В МИД РФ неоднократно называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Москва ответит на конфискацию замороженных российских активов Западом. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://1prime.ru/20250715/aktivy-859490249.html

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каллас, мид, евросоюз, замороженные российские активы