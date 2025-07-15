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Названы самые популярные категории кешбэка - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Названы самые популярные категории кешбэка
Названы самые популярные категории кешбэка - 15.07.2025, ПРАЙМ
Названы самые популярные категории кешбэка
Наиболее активно пользуются кешбэком россияне до 35-45 лет, а в число самых популярных категорий вошли кешбэк на все покупки и на покупки в супермаркетах,... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T04:33+0300
2025-07-15T04:33+0300
общество
сбербанк
альфа-банк
почта банк
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Наиболее активно пользуются кешбэком россияне до 35-45 лет, а в число самых популярных категорий вошли кешбэк на все покупки и на покупки в супермаркетах, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. "Наиболее активными пользователями кешбэка остаются клиенты до 35 лет - на них приходится 38% от всех участников программы. Следом идут категории 36–50 лет (31%) и 51–75 лет (29%)", - сообщили в пресс-службе Сбербанка. Около трети всех начислений кешбэка стабильно приходится на категорию "Все покупки", второе место по популярности занимает категория "Аптеки", в тройку лидеров также входит категория "Супермаркеты", уточнили в Сбербанке. Руководитель дирекции развития программы лояльности Альфа-банка Антон Вахонин отметил, что активнее всего кешбэком пользуются клиенты 23-45 лет. "Это наше основное ядро, около 60% пользователей программы. Молодежь до 22 лет составляет примерно 15% от этой аудитории", - отмечает он. Среди всех клиентов банка в топ-3 категорий кешбэка входят супермаркеты, одежда и обувь, товары для дома и ремонта. А у молодежи лидируют супермаркеты, кафе и рестораны, одежда и обувь, подчеркнул топ-менеджер. В пресс-службе "Почта банка" сообщили, что чаще всего кешбэком также пользуются клиенты в возрасте 30-45 лет. "Самыми популярными категориями являются супермаркеты, кафе, рестораны, фастфуд и развлечения", - подчеркнули в банке. Пресс-служба банка "Русский стандарт" также подтвердила, что средний возраст клиентов, которые пользуются кешбэком – до 35 лет. "Миллениалы рассматривают как игру по накоплению сashback-бонусов, чаще других участвуют в специальных акциях, активно копят и тратят свои баллы", - говорится в сообщении. Более того, там также отметили, что значимым критерием клиенты считают не столько тарифы, сколько выгоды от программы лояльности – размер кешбэка, величину скидок по картам у партнеров программы лояльности. "Они уже в большей степени хотят "заработать", а не только сэкономить", - отметили в пресс-службе банка.
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сбербанк, альфа-банк, почта банк
Общество , Сбербанк, Альфа-банк, Почта банк
04:33 15.07.2025
 
Названы самые популярные категории кешбэка

Сбербанк: наиболее активно пользуются кешбэком россияне до 35-45 лет

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Наиболее активно пользуются кешбэком россияне до 35-45 лет, а в число самых популярных категорий вошли кешбэк на все покупки и на покупки в супермаркетах, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации.
"Наиболее активными пользователями кешбэка остаются клиенты до 35 лет - на них приходится 38% от всех участников программы. Следом идут категории 36–50 лет (31%) и 51–75 лет (29%)", - сообщили в пресс-службе Сбербанка.
Около трети всех начислений кешбэка стабильно приходится на категорию "Все покупки", второе место по популярности занимает категория "Аптеки", в тройку лидеров также входит категория "Супермаркеты", уточнили в Сбербанке.
Руководитель дирекции развития программы лояльности Альфа-банка Антон Вахонин отметил, что активнее всего кешбэком пользуются клиенты 23-45 лет. "Это наше основное ядро, около 60% пользователей программы. Молодежь до 22 лет составляет примерно 15% от этой аудитории", - отмечает он.
Среди всех клиентов банка в топ-3 категорий кешбэка входят супермаркеты, одежда и обувь, товары для дома и ремонта. А у молодежи лидируют супермаркеты, кафе и рестораны, одежда и обувь, подчеркнул топ-менеджер.
В пресс-службе "Почта банка" сообщили, что чаще всего кешбэком также пользуются клиенты в возрасте 30-45 лет. "Самыми популярными категориями являются супермаркеты, кафе, рестораны, фастфуд и развлечения", - подчеркнули в банке.
Пресс-служба банка "Русский стандарт" также подтвердила, что средний возраст клиентов, которые пользуются кешбэком – до 35 лет. "Миллениалы рассматривают как игру по накоплению сashback-бонусов, чаще других участвуют в специальных акциях, активно копят и тратят свои баллы", - говорится в сообщении.
Более того, там также отметили, что значимым критерием клиенты считают не столько тарифы, сколько выгоды от программы лояльности – размер кешбэка, величину скидок по картам у партнеров программы лояльности. "Они уже в большей степени хотят "заработать", а не только сэкономить", - отметили в пресс-службе банка.
 
ОбществоСбербанкАльфа-банкПочта банк
 
 
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