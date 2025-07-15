https://1prime.ru/20250715/kategorii-859480624.html

Названы самые популярные категории кешбэка

Названы самые популярные категории кешбэка - 15.07.2025, ПРАЙМ

Названы самые популярные категории кешбэка

Наиболее активно пользуются кешбэком россияне до 35-45 лет, а в число самых популярных категорий вошли кешбэк на все покупки и на покупки в супермаркетах,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T04:33+0300

2025-07-15T04:33+0300

2025-07-15T04:33+0300

общество

сбербанк

альфа-банк

почта банк

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/859480624.jpg?1752543187

МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Наиболее активно пользуются кешбэком россияне до 35-45 лет, а в число самых популярных категорий вошли кешбэк на все покупки и на покупки в супермаркетах, выяснило РИА Новости, опросив кредитные организации. "Наиболее активными пользователями кешбэка остаются клиенты до 35 лет - на них приходится 38% от всех участников программы. Следом идут категории 36–50 лет (31%) и 51–75 лет (29%)", - сообщили в пресс-службе Сбербанка. Около трети всех начислений кешбэка стабильно приходится на категорию "Все покупки", второе место по популярности занимает категория "Аптеки", в тройку лидеров также входит категория "Супермаркеты", уточнили в Сбербанке. Руководитель дирекции развития программы лояльности Альфа-банка Антон Вахонин отметил, что активнее всего кешбэком пользуются клиенты 23-45 лет. "Это наше основное ядро, около 60% пользователей программы. Молодежь до 22 лет составляет примерно 15% от этой аудитории", - отмечает он. Среди всех клиентов банка в топ-3 категорий кешбэка входят супермаркеты, одежда и обувь, товары для дома и ремонта. А у молодежи лидируют супермаркеты, кафе и рестораны, одежда и обувь, подчеркнул топ-менеджер. В пресс-службе "Почта банка" сообщили, что чаще всего кешбэком также пользуются клиенты в возрасте 30-45 лет. "Самыми популярными категориями являются супермаркеты, кафе, рестораны, фастфуд и развлечения", - подчеркнули в банке. Пресс-служба банка "Русский стандарт" также подтвердила, что средний возраст клиентов, которые пользуются кешбэком – до 35 лет. "Миллениалы рассматривают как игру по накоплению сashback-бонусов, чаще других участвуют в специальных акциях, активно копят и тратят свои баллы", - говорится в сообщении. Более того, там также отметили, что значимым критерием клиенты считают не столько тарифы, сколько выгоды от программы лояльности – размер кешбэка, величину скидок по картам у партнеров программы лояльности. "Они уже в большей степени хотят "заработать", а не только сэкономить", - отметили в пресс-службе банка.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , сбербанк, альфа-банк, почта банк