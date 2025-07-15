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Казахстан начал строительство ТЭЦ в Кокшетау без участия России

Казахстан начал строительство ТЭЦ в Кокшетау без участия России - 15.07.2025, ПРАЙМ

Казахстан начал строительство ТЭЦ в Кокшетау без участия России

Казахстан самостоятельно приступил к строительству угольной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Кокшетау на севере страны - одной из трех, которые планировалось... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T14:58+0300

2025-07-15T14:58+0300

2025-07-15T14:58+0300

энергетика

казахстан

тэц

промышленность

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АЛМА-АТА, 15 июл - ПРАЙМ. Казахстан самостоятельно приступил к строительству угольной теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Кокшетау на севере страны - одной из трех, которые планировалось возводить с участием России, сообщил премьер-министр республики Олжас Бектенов. "Пока мы не получили точной информации по предоставлению гарантированного удешевленного финансирования с российской стороны. Поэтому в Кокшетау мы уже начали своими силами строить, не обращаясь ни к кому. "Самрук-Энерго" (энергетический холдинг Казахстана - ред.) уже занимается на площадке, работы ведутся", - сообщил Бектенов на брифинге в правительстве. Казахстан и Россия в 2024 подписали межправительственное соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах республики - Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорске. Сторонами определены уполномоченные организации в лице ООО "Интер РАО – Экспорт" и АО "Самрук-Энерго".

https://1prime.ru/20250713/kazakhstan-859437126.html

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казахстан, тэц, промышленность