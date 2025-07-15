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Агентство Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB"
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB" - 15.07.2025, ПРАЙМ
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB"
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне "BBB",... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T19:30+0300
2025-07-15T19:30+0300
2025-07-15T19:31+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне "BBB", прогноз - стабильный, говорится в сообщении агентства. "Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте ("РДЭ") на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом", - сообщается в пресс-релизе. Рейтинг Казахстана "ВВВ" подкреплен его значительными чистыми иностранными активами и валютными резервами, которые обеспечивают финансовую гибкость, а также низким уровнем государственного долга, отмечает Fitch. Агентство не ожидает, что объявленные импортные пошлины США в размере 25% окажут существенное влияние на экономику Казахстана из-за низкой доли США в торговле страны, отмечается в релизе. Ранее США уведомили Казахстан о введении импортных пошлин на товары в размере 25% с 1 августа 2025 года. Аналитики Fitch прогнозируют, что реальный ВВП Казахстана ускорит рост до 5,6% в 2025 году с 4,8% в 2024 году. Это отражает увеличение объемов добычи нефти, что должно привести к заметному росту валовой добавленной стоимости в реальном горнодобывающем секторе после незначительного сокращения в предыдущем году.
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fitch, рейтинг
Экономика, Fitch, рейтинг
Агентство Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB"
Fitch подтвердило рейтинг Казахстана на уровне "BBB" со стабильным прогнозом
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте на уровне "BBB", прогноз - стабильный, говорится в сообщении агентства.
"Агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) Казахстана в иностранной валюте ("РДЭ") на уровне "ВВВ" со стабильным прогнозом", - сообщается в пресс-релизе.
Рейтинг Казахстана "ВВВ" подкреплен его значительными чистыми иностранными активами и валютными резервами, которые обеспечивают финансовую гибкость, а также низким уровнем государственного долга, отмечает Fitch.
Агентство не ожидает, что объявленные импортные пошлины США в размере 25% окажут существенное влияние на экономику Казахстана из-за низкой доли США в торговле страны, отмечается в релизе.
Ранее США уведомили Казахстан о введении импортных пошлин на товары в размере 25% с 1 августа 2025 года.
Аналитики Fitch прогнозируют, что реальный ВВП Казахстана ускорит рост до 5,6% в 2025 году с 4,8% в 2024 году. Это отражает увеличение объемов добычи нефти, что должно привести к заметному росту валовой добавленной стоимости в реальном горнодобывающем секторе после незначительного сокращения в предыдущем году.
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