https://1prime.ru/20250715/khimicheskie-veschestva-859495110.html

Украина и США создадут производство химических веществ для военных нужд

Украина и США создадут производство химических веществ для военных нужд - 15.07.2025, ПРАЙМ

Украина и США создадут производство химических веществ для военных нужд

Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T12:17+0300

2025-07-15T12:17+0300

2025-07-15T12:17+0300

сша

украина

химическая промышленность

https://cdnn.1prime.ru/img/77713/71/777137136_12:0:1489:831_1920x0_80_0_0_7ddc577b09b92f8015b10aedb2c84585.jpg

МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет расположено на американской территории, сообщает украинский оборонный концерн "Укроборонпром" "На полях международной конференции по вопросам восстановления Украины 11 июля в Риме акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и американская компания D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора. Предприятие будет расположено в США и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укроборонпрома". Как утверждается, Украине таким образом удастся компенсировать дефицит продуктов специальной химии, который остро ощущает отрасль производства боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://1prime.ru/20250715/smi-859486790.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, украина, химическая промышленность