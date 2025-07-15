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Украина и США создадут производство химических веществ для военных нужд - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Украина и США создадут производство химических веществ для военных нужд
Украина и США создадут производство химических веществ для военных нужд - 15.07.2025, ПРАЙМ
Украина и США создадут производство химических веществ для военных нужд
Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T12:17+0300
2025-07-15T12:17+0300
сша
украина
химическая промышленность
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет расположено на американской территории, сообщает украинский оборонный концерн "Укроборонпром" "На полях международной конференции по вопросам восстановления Украины 11 июля в Риме акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и американская компания D&amp;M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора. Предприятие будет расположено в США и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укроборонпрома". Как утверждается, Украине таким образом удастся компенсировать дефицит продуктов специальной химии, который остро ощущает отрасль производства боеприпасов. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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сша
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сша, украина, химическая промышленность
США, УКРАИНА, химическая промышленность
12:17 15.07.2025
 
Украина и США создадут производство химических веществ для военных нужд

Украина и США договорились создать производство химических веществ для военных нужд

© fotolia.com / YuI%Флаги США и Украины
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© fotolia.com / YuI
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Украина и США подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для военных нужд, оно будет расположено на американской территории, сообщает украинский оборонный концерн "Укроборонпром"
"На полях международной конференции по вопросам восстановления Украины 11 июля в Риме акционерное общество "Украинская оборонная промышленность" и американская компания D&M Holding Company подписали документ, предусматривающий создание совместного предприятия по производству специальных химических веществ для нужд оборонного сектора. Предприятие будет расположено в США и будет производить продукцию, которая используется в производстве боеприпасов для сил обороны Украины", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Укроборонпрома".
Как утверждается, Украине таким образом удастся компенсировать дефицит продуктов специальной химии, который остро ощущает отрасль производства боеприпасов.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
%Флаги США и Украины - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
В США оценили сроки новых поставок оружия Украине
09:06
 
СШАУКРАИНАхимическая промышленность
 
 
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