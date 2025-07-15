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В Китае уровень безработицы в первом полугодии составил 5,2%
В Китае уровень безработицы в первом полугодии составил 5,2% - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Китае уровень безработицы в первом полугодии составил 5,2%
Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первого полугодия 2025 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T05:48+0300
2025-07-15T05:48+0300
2025-07-15T05:48+0300
общество
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ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первого полугодия 2025 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
"В первом полугодии 2025 года уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%", - говорится в докладе ведомства.
Отмечается, что в июне 2025 года уровень безработицы в Китае составил 5%.
Кроме того, сообщается, что в среднем рабочее время в неделю по стране составило 48,5 часа.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу, уровень безработицы к концу 2025 года составит около 5,5%.
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общество , китай, кнр
В Китае уровень безработицы в первом полугодии составил 5,2%
Госстат: уровень безработицы в Китае в первом полугодии составил 5,2%
ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам первого полугодия 2025 года составил 5,2%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
"В первом полугодии 2025 года уровень зарегистрированной городской безработицы в городах и поселках городского типа составил 5,2%", - говорится в докладе ведомства.
Отмечается, что в июне 2025 года уровень безработицы в Китае составил 5%.
Кроме того, сообщается, что в среднем рабочее время в неделю по стране составило 48,5 часа.
Уровень безработицы в Китае по итогам 2024 года составил 5,1% при прогнозируемых 5,5%. Согласно официальному прогнозу, уровень безработицы к концу 2025 года составит около 5,5%.