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Промпроизводство в Китае в I полугодии выросло на 6,4%

Промпроизводство в Китае в I полугодии выросло на 6,4% - 15.07.2025, ПРАЙМ

Промпроизводство в Китае в I полугодии выросло на 6,4%

Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в первом полугодии 2025 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:06+0300

2025-07-15T06:06+0300

2025-07-15T06:06+0300

общество

китай

кнр

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ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в первом полугодии 2025 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в январе-июне вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,9%. В июне 2025 года показатель вырос на 6,8% по сравнению с июнем 2024 года. Объем производства в добывающей промышленности в июне вырос на 6,1% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,8%. Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.

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общество , китай, кнр