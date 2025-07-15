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Промпроизводство в Китае в I полугодии выросло на 6,4%
Промпроизводство в Китае в I полугодии выросло на 6,4% - 15.07.2025, ПРАЙМ
Промпроизводство в Китае в I полугодии выросло на 6,4%
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в первом полугодии 2025 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года,... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T06:06+0300
2025-07-15T06:06+0300
2025-07-15T06:06+0300
общество
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ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в первом полугодии 2025 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в январе-июне вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,9%.
В июне 2025 года показатель вырос на 6,8% по сравнению с июнем 2024 года. Объем производства в добывающей промышленности в июне вырос на 6,1% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,8%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.
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общество , китай, кнр
Промпроизводство в Китае в I полугодии выросло на 6,4%
Госстат: объем производства крупных промышленных предприятий в Китае вырос на 6,4%
ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае в первом полугодии 2025 года вырос на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, свидетельствуют обнародованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР.
Согласно приведенным данным, объем производства в добывающей промышленности в январе-июне вырос на 6% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,9%.
В июне 2025 года показатель вырос на 6,8% по сравнению с июнем 2024 года. Объем производства в добывающей промышленности в июне вырос на 6,1% в годовом выражении, в обрабатывающей - на 7,4%, производство и поставки электроэнергии, тепловой энергии, газа и воды выросли на 1,8%.
Данные статбюро отражают объем производства крупных китайских промышленных предприятий.
Объем производства крупных промышленных предприятий в Китае по итогам 2024 года вырос на 5,8% по сравнению с 2023 годом.