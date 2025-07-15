https://1prime.ru/20250715/kitaj-859482425.html

Китай в I полугодии нарастил добычу нефти на 1,3%

Китай в I полугодии нарастил добычу нефти на 1,3% - 15.07.2025, ПРАЙМ

Китай в I полугодии нарастил добычу нефти на 1,3%

Китай в первом полугодии 2025 года нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 5,8%, свидетельствуют... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T06:16+0300

2025-07-15T06:16+0300

2025-07-15T06:16+0300

общество

китай

кнр

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ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Китай в первом полугодии 2025 года нарастил добычу нефти на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, природного газа - на 5,8%, свидетельствуют опубликованные во вторник данные государственного статистического бюро КНР. Китай в первом полугодии 2025 года добыл 108,48 миллиона тонн нефти, рост по сравнению с первым полугодием 2024 года составил 1,3%. Объем переработки нефти за январь-июнь достиг 361,61 миллиона тонн, рост показателя в годовом выражении составил 1,6%. Объем добычи нефти в КНР в июне 2025 года составил 18,2 миллиона тонн, рост в годовом выражении на 1,4%, объем переработки в июне достиг отметки в 62,24 миллиона тонн, рост в годовом выражении составил 8,5%. Добыча природного газа в Китае в январе-июне 2025 года достигла отметки в 130,8 миллиарда кубометров, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – 5,8%. В июне добыча газа в Китае составила 21,2 миллиарда кубометров, увеличившись в годовом выражении на 4,6%. Вместе с тем выросло и производство угля, так, за январь-июнь рост показателя составил 5,4%, объем производства достиг отметки в 2,4 миллиарда тонн. За июнь в китайских шахтах добыли 420 миллионов тонн угля, рост в годовом выражении составил 3%. По итогам 2024 года Китай нарастил добычу нефти на 1,8% – до 212,82 миллиона тонн, добыча газа выросла на 6,2%, до 246,4 миллиарда кубометров. Объем добычи угля достиг отметки в 4,76 миллиарда тонн, рост показателя составил 1,3%.

китай

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общество , китай, кнр