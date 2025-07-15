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В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам - 15.07.2025, ПРАЙМ
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В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам
В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам - 15.07.2025, ПРАЙМ
В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам
Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:43+0300
2025-07-15T10:43+0300
политика
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ПЕКИН, 15 июл - ПРАЙМ. Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы США в адрес торговых партнеров России. "Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать заявление сенатора США Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. Ранее сенатор Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии, что они "сильно пострадают", если продолжат помогать России.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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китай, сша, россия
Политика, КИТАЙ, США, РОССИЯ
10:43 15.07.2025
 
В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам

МИД КНР Линь Цзянь: Китай против любых односторонних санкций против партнеров РФ

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанк!Район Пудун в Шанхае
!Район Пудун в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Илья Питалев
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ПЕКИН, 15 июл - ПРАЙМ. Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы США в адрес торговых партнеров России.
"Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать заявление сенатора США Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном.
Ранее сенатор Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии, что они "сильно пострадают", если продолжат помогать России.
* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.
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