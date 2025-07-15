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В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам

В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам - 15.07.2025, ПРАЙМ

В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам

Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:43+0300

2025-07-15T10:43+0300

2025-07-15T10:43+0300

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ПЕКИН, 15 июл - ПРАЙМ. Китай выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, комментируя угрозы США в адрес торговых партнеров России. "Китай решительно выступает против любых незаконных односторонних санкций и экстерриториальной юрисдикции", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать заявление сенатора США Линдси Грэма* (внесен в России в список террористов и экстремистов) о том, что сотрудничающим с РФ странам придется выбирать между Москвой и Вашингтоном. Ранее сенатор Грэм* пригрозил Китаю, Индии и Бразилии, что они "сильно пострадают", если продолжат помогать России.* Внесен в РФ в список террористов и экстремистов.

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китай

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