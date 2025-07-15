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В МИД Китая ответили на вопрос о победителях в тарифных войнах

В МИД Китая ответили на вопрос о победителях в тарифных войнах - 15.07.2025, ПРАЙМ

В МИД Китая ответили на вопрос о победителях в тарифных войнах

Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:57+0300

2025-07-15T10:57+0300

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ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон введет пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать угрозы Трампа.

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общество , китай, сша, вашингтон, дональд трамп