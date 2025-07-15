https://1prime.ru/20250715/kitay-859490383.html
В МИД Китая ответили на вопрос о победителях в тарифных войнах
В МИД Китая ответили на вопрос о победителях в тарифных войнах - 15.07.2025, ПРАЙМ
В МИД Китая ответили на вопрос о победителях в тарифных войнах
Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:57+0300
2025-07-15T10:57+0300
2025-07-15T10:57+0300
экономика
общество
китай
сша
вашингтон
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_0:62:1500:906_1920x0_80_0_0_4dfe1980b93ed3c2b329149ad2977a1e.jpg
ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон введет пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной. "Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать угрозы Трампа.
https://1prime.ru/20250715/kitay-859490102.html
китай
сша
вашингтон
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/77113/23/771132311_106:0:1395:967_1920x0_80_0_0_a211a7df70385193145133a8cb829b29.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , китай, сша, вашингтон, дональд трамп
Экономика, Общество , КИТАЙ, США, ВАШИНГТОН, Дональд Трамп
В МИД Китая ответили на вопрос о победителях в тарифных войнах
МИД КНР: победителей в тарифных войнах нет, принуждение не решит проблем
ПЕКИН, 15 июл – ПРАЙМ. Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем, заявил на брифинге во вторник официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Президент США Дональд Трамп 14 июля заявил, что Вашингтон введет пошлины на товары из РФ в размере 100% и вторичные санкции против стран, закупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет достигнуто соглашение о прекращении огня между Россией и Украиной.
"Победителей в тарифных войнах нет, принуждение и давление не решат проблем", - заявил Линь Цзянь на просьбу прокомментировать угрозы Трампа.
В Китае прокомментировали угрозы США российским торговым партнерам