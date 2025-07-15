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Китай наращивает экспорт, несмотря на торговую войну с США, пишут СМИ

Китай наращивает экспорт, несмотря на торговую войну с США, пишут СМИ - 15.07.2025, ПРАЙМ

Китай наращивает экспорт, несмотря на торговую войну с США, пишут СМИ

Экспорт Китая в июне вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на продолжающееся напряжение в торговых отношениях с США,... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T18:22+0300

2025-07-15T18:22+0300

2025-07-15T18:22+0300

экономика

китай

экспорт

рост

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Экспорт Китая в июне вырос на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, несмотря на продолжающееся напряжение в торговых отношениях с США, сообщает экономическое издание "Цайсинь" со ссылкой на данные китайской таможни. Тарифное перемирие КНР и США, которое истекает 12 августа, дало возможность китайским экспортерам наладить поставки за рубеж, пишет издание. "В июне экспорт Китая превзошел все ожидания. Это значит, что переговоры между Вашингтоном и Пекином могут иметь эффект", - отмечает издание. Экспорт Китая в июне долларовом выражении достиг 325,2 миллиарда долларов, увеличившись на 5,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,2% превысив средний прогноз экспертов, опрошенных "Цайсинь". Как сообщает гонконгская газета South China Morning Post, при этом в июне экспорт Китая в страны АСЕАН и ЕС увеличился на 16,8% и 7,6% соответственно. В целом было зафиксировано увеличение торговли со 190 странами и регионами. В мае Пекин и Вашингтон провели переговоры по торговым вопросам в Женеве и Лондоне, где пришли к соглашению по временному снижению тарифов до 12 августа. На данный момент США и Китай временно приостановили действие большинства импортных пошлин, снизив "взаимные" тарифы со 125% до 10%. Однако стороны пока не достигли окончательного соглашения, которое могло бы завершить торговую войну. Министр торговли США Говард Латник на прошлой неделе заявил, что в начале августа состоится еще один раунд переговоров с Китаем.

https://1prime.ru/20250626/kitay-858924034.html

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китай, экспорт, рост