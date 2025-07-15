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В России снизились продажи коньяка - 15.07.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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В России снизились продажи коньяка
В России снизились продажи коньяка - 15.07.2025, ПРАЙМ
В России снизились продажи коньяка
Розничные продажи коньяка в России в первом полугодии 2025 года снизились на 10,5% в годовом выражении, при этом объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ)... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T08:07+0300
2025-07-15T08:07+0300
экономика
общество
росалкогольтабакконтроль
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Розничные продажи коньяка в России в первом полугодии 2025 года снизились на 10,5% в годовом выражении, при этом объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 14,9%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля. По данным службы, всего за первые шесть месяцев 2025 года было продано 6,137 миллиона декалитров коньяка, ликеро-водочных изделий реализовали 8,686 миллиона декалитров. В тоже время продажи водки снизились на 5%, до 35,17 миллиона декалитров. Отмечается, что игристых вин продали на 3,6% меньше - 9,618 миллиона декалитров, при этом объем реализации виноградных вин сократился на 1,6%, до 27,126 миллиона декалитров. Вместе с тем продажи плодовой алкогольной продукции упали на 74,6% и составили 1,432 миллиона декалитров. Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% (водки, ЛВИ, коньяка и других спиртных напитков) продали на 2,1% меньше - 56,816 миллиона декалитров. Общий объем реализации алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июне 2025 года сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,342 миллиона декалитров, сообщили в Росалкогольтабакконтроле.
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общество , росалкогольтабакконтроль
Экономика, Общество , Росалкогольтабакконтроль
08:07 15.07.2025
 
В России снизились продажи коньяка

Продажи коньяка в России в I полугодии снизились на 10,5%

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкЦех розлива коньяка
Цех розлива коньяка - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Розничные продажи коньяка в России в первом полугодии 2025 года снизились на 10,5% в годовом выражении, при этом объем реализации ликеро-водочных изделий (ЛВИ) вырос на 14,9%, следует из данных Росалкогольтабакконтроля.
По данным службы, всего за первые шесть месяцев 2025 года было продано 6,137 миллиона декалитров коньяка, ликеро-водочных изделий реализовали 8,686 миллиона декалитров. В тоже время продажи водки снизились на 5%, до 35,17 миллиона декалитров.
Отмечается, что игристых вин продали на 3,6% меньше - 9,618 миллиона декалитров, при этом объем реализации виноградных вин сократился на 1,6%, до 27,126 миллиона декалитров. Вместе с тем продажи плодовой алкогольной продукции упали на 74,6% и составили 1,432 миллиона декалитров.
Всего спиртных напитков крепостью свыше 9% (водки, ЛВИ, коньяка и других спиртных напитков) продали на 2,1% меньше - 56,816 миллиона декалитров. Общий объем реализации алкогольной продукции (без учета пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) в январе-июне 2025 года сократился на 12,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 97,342 миллиона декалитров, сообщили в Росалкогольтабакконтроле.
%Флаг Франции - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
Французские производители коньяка согласовали повышение цен
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ЭкономикаОбществоРосалкогольтабакконтроль
 
 
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