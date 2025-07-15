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Россия увеличила импорт косметики из Южной Кореи до исторического максимума

Россия увеличила импорт косметики из Южной Кореи до исторического максимума - 15.07.2025, ПРАЙМ

Россия увеличила импорт косметики из Южной Кореи до исторического максимума

Импорт Россией косметики из Южной Кореи по итогам первого полугодия 2025 года увеличился почти на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T16:25+0300

2025-07-15T16:25+0300

2025-07-15T16:25+0300

экономика

общество

южная корея

москва

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Импорт Россией косметики из Южной Кореи по итогам первого полугодия 2025 года увеличился почти на 12%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до исторического максимума, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Так, Южная Корея за шесть месяцев этого года экспортировала в Россию косметики на 208,2 миллиона долларов - это на 11,4% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Это стало максимальным показателем за первое полугодие за все время торговли двух стран. Поставки в июне немного снизились, как в годовом, так и в месячном выражении - на 12% и 6%, соответственно - до 34,3 миллиона долларов. Больше всего в первом полугодии Москва покупала у Сеула декоративную и уходовую косметику - на 171,9 миллиона долларов, что на 14% больше, чем год назад. В частности, импортировалась уходовая косметика (160,7 миллиона долларов), косметика для макияжа губ (5,4 миллиона) и глаз (4,8 миллиона), а также пудры и средства для маникюра и педикюра - на 764 тысячи и 351 тысячу долларов, соответственно. Также высокий спрос был на средства для волос - 15,6 миллиона долларов (-18%), а также различные средства по уходу за собой - растворы для линз, соли для ванн, дезодоранты - 15,4 миллиона (+30%). Поставки средств для гигиены полости рта выросли на 17% - до 4,5 миллиона долларов, а духов - сократились вдвое, до 801 тысячи долларов. Больше всего корейских косметики и духов за январь-июнь этого года купили Китай (1,02 миллиарда долларов), США (982,6 миллиона), Япония (548,3 миллиона), Гонконг (341,7 миллиона) и Вьетнам (216,2 миллиона). Россия при этом сохранила за собой шестое место.

https://1prime.ru/20250707/rossija-859228106.html

южная корея

москва

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общество , южная корея, москва, сеул