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Глава РАН сообщил Путину о результатах исследований в области гиперзвука
Глава РАН сообщил Путину о результатах исследований в области гиперзвука - 15.07.2025, ПРАЙМ
Глава РАН сообщил Путину о результатах исследований в области гиперзвука
Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука, эти | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:42+0300
2025-07-15T14:42+0300
2025-07-15T14:42+0300
вооружения
общество
владимир путин
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука, эти исследования востребованы и согласованы с генеральными конструкторами, сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Шестая программа - это фундаментальные научные исследования для обороны и безопасности страны. Мы ее запустили в конце 2023 года, у нас ее давно не было... Надо сказать, что она сделана очень правильно, а все исследования востребованы, и они согласованы с генеральными конструкторами по вооружению и генеральными технологиями, которые утверждены... Я потом отдельно вам еще доложу по итогам шестой программы, потому что уникальный результат получил по гиперзвуку и по другим работам", - сказал Красников.
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общество , владимир путин
Вооружения, Общество , Владимир Путин
Глава РАН сообщил Путину о результатах исследований в области гиперзвука
Глава РАН Красников: ученые получили уникальный результат в области гиперзвука
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука, эти исследования востребованы и согласованы с генеральными конструкторами, сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным.
"Шестая программа - это фундаментальные научные исследования для обороны и безопасности страны. Мы ее запустили в конце 2023 года, у нас ее давно не было... Надо сказать, что она сделана очень правильно, а все исследования востребованы, и они согласованы с генеральными конструкторами по вооружению и генеральными технологиями, которые утверждены... Я потом отдельно вам еще доложу по итогам шестой программы, потому что уникальный результат получил по гиперзвуку и по другим работам", - сказал Красников.
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