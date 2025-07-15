https://1prime.ru/20250715/krasnikov-859515572.html

Глава РАН сообщил Путину о результатах исследований в области гиперзвука

Глава РАН сообщил Путину о результатах исследований в области гиперзвука - 15.07.2025, ПРАЙМ

Глава РАН сообщил Путину о результатах исследований в области гиперзвука

Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука, эти | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T14:42+0300

2025-07-15T14:42+0300

2025-07-15T14:42+0300

вооружения

общество

владимир путин

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Российская академия наук проводит фундаментальные исследования в интересах обороны и безопасности страны, получен уникальный результат в области гиперзвука, эти исследования востребованы и согласованы с генеральными конструкторами, сообщил глава Российской академии наук Геннадий Красников на рабочей встрече с президентом России Владимиром Путиным. "Шестая программа - это фундаментальные научные исследования для обороны и безопасности страны. Мы ее запустили в конце 2023 года, у нас ее давно не было... Надо сказать, что она сделана очень правильно, а все исследования востребованы, и они согласованы с генеральными конструкторами по вооружению и генеральными технологиями, которые утверждены... Я потом отдельно вам еще доложу по итогам шестой программы, потому что уникальный результат получил по гиперзвуку и по другим работам", - сказал Красников.

https://1prime.ru/20250710/politolog-859356091.html

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общество , владимир путин