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Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии - 15.07.2025, ПРАЙМ
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии
Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных, их обладателям запрещен въезд в страну. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T00:38+0300
2025-07-15T00:38+0300
общество
латвия
чехия
дания
мид
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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных, их обладателям запрещен въезд в страну. "С 15 июля 2025 года вступит в силу решение, согласно которому действительными для въезда в Латвию будут признаны только паспорта граждан Российской Федерации с биометрическими данными", - говорится в заявлении МИД республики от 18 июня. С вступлением в силу решения Латвия также прекратит выдавать визы держателям загранпаспортов без биометрии и прекратит принимать заявления на вид на жительство от тех россиян, у кого нет заграничного паспорта с биометрическими данными. Как уточняли в ведомстве, с 15 июля владельцы российских загранпаспортов без биометрии не смогут въезжать в Латвию, но приехавшие ранее смогут находиться в стране до окончания срока действия визовых документов. Владельцам латвийских долгосрочных виз и видов на жительство будет предоставлен полугодовой период для обмена загранпаспортов. К настоящему моменту "пятилетние" заграничные паспорта граждан России без биометрии не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия и Литва.
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общество , латвия, чехия, дания, мид
Общество , ЛАТВИЯ, ЧЕХИЯ, ДАНИЯ, МИД
00:38 15.07.2025
 
Латвия перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии

Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрии

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МОСКВА, 15 июл – ПРАЙМ. Латвия с 15 июля перестала признавать российские загранпаспорта без биометрических данных, их обладателям запрещен въезд в страну.
"С 15 июля 2025 года вступит в силу решение, согласно которому действительными для въезда в Латвию будут признаны только паспорта граждан Российской Федерации с биометрическими данными", - говорится в заявлении МИД республики от 18 июня.
С вступлением в силу решения Латвия также прекратит выдавать визы держателям загранпаспортов без биометрии и прекратит принимать заявления на вид на жительство от тех россиян, у кого нет заграничного паспорта с биометрическими данными.
Как уточняли в ведомстве, с 15 июля владельцы российских загранпаспортов без биометрии не смогут въезжать в Латвию, но приехавшие ранее смогут находиться в стране до окончания срока действия визовых документов. Владельцам латвийских долгосрочных виз и видов на жительство будет предоставлен полугодовой период для обмена загранпаспортов.
К настоящему моменту "пятилетние" заграничные паспорта граждан России без биометрии не признают Чехия, Дания, Эстония, Франция, Исландия и Литва.
 
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