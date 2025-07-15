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Лавров провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

Лавров провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином - 15.07.2025, ПРАЙМ

Лавров провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Китай провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T08:05+0300

2025-07-15T08:05+0300

2025-07-15T08:05+0300

политика

россия

китай

сергей лавров

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ПЕКИН, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего визита в Китай провел двустороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщил корреспондент агентства РИА Новости. Согласно сообщению МИД России, Лавров на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином передал ему устное послание от президента РФ Владимира Путина."Лавров передал китайскому лидеру дружеский привет и наилучшие пожелания от президента Российской Федерации Владимира Путина. Был обсужден ряд вопросов двусторонних политических контактов на высшем и высоком уровнях, включая подготовку визита главы российского государства в Китайскую Народную Республику для участия в саммите ШОС и торжествах по случаю 80-летия Победы над милитаристской Японией", - сказано в заявлении МИД.С российской стороны были также затронуты отдельные актуальные темы международной и региональной повестки."Председатель КНР приветствовал предстоящий приезд в Китай российского лидера, с которым его связывает давняя и добрая дружба. Си Цзиньпин дал высокую оценку состоянию двусторонних отношений и подтвердил нацеленность на дальнейшее наращивание всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия с Российской Федерацией", - добавили в МИД РФ.Во вторник в китайском Тяньцзине проходит заседание министров иностранных дел стран ШОС. Председатель КНР вначале провел встречу со всеми главами МИД, участвующими в заседании ШОС, а позже отдельно встретился с российской делегацией во главе с Лавровым.

https://1prime.ru/20250713/peregovory-859438168.html

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россия, китай, сергей лавров