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Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае
Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае - 15.07.2025, ПРАЙМ
Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:27+0300
2025-07-15T10:27+0300
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент РИА Новости. "У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые развиваются очень быстро", - сказал Лавров в начале встречи.
https://1prime.ru/20250715/lavrov-859484066.html
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сергей лавров, мид, иран, шос
Политика, Сергей Лавров, МИД, ИРАН, ШОС
Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае
Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана Аракчи на полях заседания ШОС в Китае