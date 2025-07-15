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Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае
Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае - 15.07.2025, ПРАЙМ
Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T10:27+0300
2025-07-15T10:27+0300
политика
сергей лавров
мид
иран
шос
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент РИА Новости. "У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые развиваются очень быстро", - сказал Лавров в начале встречи.
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сергей лавров, мид, иран, шос
Политика, Сергей Лавров, МИД, ИРАН, ШОС
10:27 15.07.2025
 
Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае

Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана Аракчи на полях заседания ШОС в Китае

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран "Сахельской тройки"
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент РИА Новости.
"У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые развиваются очень быстро", - сказал Лавров в начале встречи.
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08:05
 
ПолитикаСергей ЛавровМИДИРАНШОС
 
 
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