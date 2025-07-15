https://1prime.ru/20250715/lavrov-859489529.html

Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае

Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае - 15.07.2025, ПРАЙМ

Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T10:27+0300

2025-07-15T10:27+0300

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политика

сергей лавров

мид

иран

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проводит переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи на полях заседания глав МИД ШОС в Китае, передает корреспондент РИА Новости. "У нас есть возможность обсудить некоторые вопросы, которые развиваются очень быстро", - сказал Лавров в начале встречи.

https://1prime.ru/20250715/lavrov-859484066.html

иран

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сергей лавров, мид, иран, шос