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Лавров подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы
Лавров подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы - 15.07.2025, ПРАЙМ
Лавров подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы
Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:19+0300
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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ. "Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права. Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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общество , иран, сергей лавров, мид рф
Политика, Общество , ИРАН, Сергей Лавров, МИД РФ
Лавров подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы
Лавров подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг ядерной программы Ирана
МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ.
"Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права. Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
В МИД опровергли статью Axios о позиции РФ по ядерной сделке Ирана и США