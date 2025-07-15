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Лавров подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы

Лавров подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы - 15.07.2025, ПРАЙМ

Лавров подчеркнул важность урегулирования вокруг иранской ядерной программы

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T11:19+0300

2025-07-15T11:19+0300

2025-07-15T11:19+0300

политика

общество

иран

сергей лавров

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи подчеркнул важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы политико-дипломатическими средствами, сообщили в МИД РФ. "Стороны продолжили обмен мнениями по вопросам региональной и международной повестки дня, представляющим взаимный интерес. Вновь подчеркнута важность урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы исключительно политико-дипломатическими средствами в соответствии с нормами международного права. Министры договорились о предстоящих контактах на различных уровнях", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

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общество , иран, сергей лавров, мид рф