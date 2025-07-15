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Лавров и МИД Индии проводят встречу в Китае - 15.07.2025, ПРАЙМ
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Лавров и МИД Индии проводят встречу в Китае
Лавров и МИД Индии проводят встречу в Китае - 15.07.2025, ПРАЙМ
Лавров и МИД Индии проводят встречу в Китае
Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T11:51+0300
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политика
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индия
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. "Это хорошая возможность обсудить все те вещи, которые составляют суть наших отношений, дружбы", - сказал Лавров в начале встречи с индийским коллегой.
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мид рф, россия, индия, сергей лавров, шос
Политика, МИД РФ, РОССИЯ, ИНДИЯ, Сергей Лавров, ШОС
11:51 15.07.2025
 
Лавров и МИД Индии проводят встречу в Китае

Лавров и МИД Индии Джайшанкар проводят встречу в Китае на полях ШОС

© МИД РФ | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и председателя Национальной ассамблеи народной власти Кубы Эстебана Ласо Эрнандеса
© МИД РФ
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС.
"Это хорошая возможность обсудить все те вещи, которые составляют суть наших отношений, дружбы", - сказал Лавров в начале встречи с индийским коллегой.
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и министров иностранных дел стран Сахельской тройки - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Лавров начал переговоры с главой МИД Ирана в Китае
10:27
 
ПолитикаМИД РФРОССИЯИНДИЯСергей ЛавровШОС
 
 
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