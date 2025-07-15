https://1prime.ru/20250715/lavrov-859492603.html

Лавров и МИД Индии проводят встречу в Китае

Лавров и МИД Индии проводят встречу в Китае - 15.07.2025, ПРАЙМ

Лавров и МИД Индии проводят встречу в Китае

Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T11:51+0300

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2025-07-15T11:51+0300

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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - ПРАЙМ. Главы МИД РФ и Индии Сергей Лавров и Субраманьям Джайшанкар проводят встречу в китайском городе Тяньцзинь на полях СМИД ШОС. "Это хорошая возможность обсудить все те вещи, которые составляют суть наших отношений, дружбы", - сказал Лавров в начале встречи с индийским коллегой.

https://1prime.ru/20250715/lavrov-859489529.html

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мид рф, россия, индия, сергей лавров, шос