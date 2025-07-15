https://1prime.ru/20250715/lavrov-859495247.html

Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС

Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС - 15.07.2025, ПРАЙМ

Лавров провел серию встреч на полях саммита глав МИД ШОС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС обсудил вопросы региональной и... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T12:26+0300

2025-07-15T12:26+0300

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МОСКВА, 15 июл - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с главой МИД Пакистана Исхаком Даром на полях заседания глав МИД ШОС обсудил вопросы региональной и международной безопасности, сообщили в МИД России. "Стороны обсудили различные аспекты российско-пакистанского взаимодействия, а также вопросы региональной и международной безопасности", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России. Лавров находится в Китае для участия в заседании Совета министров иностранных дел стран ШОС, которое проходит во вторник в городе Тяньцзинь.

https://1prime.ru/20250715/lavrov-859492603.html

пакистан

китай

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общество , пакистан, китай, сергей лавров, мид, шос