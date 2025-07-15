https://1prime.ru/20250715/lavrov-859516980.html

Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых санкций, заявил Лавров

Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых санкций, заявил Лавров - 15.07.2025, ПРАЙМ

Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых санкций, заявил Лавров

Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций, но ущерб понесут авторы этой санкционной войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей... | 15.07.2025, ПРАЙМ

2025-07-15T14:55+0300

2025-07-15T14:55+0300

2025-07-15T14:55+0300

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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - ПРАЙМ. Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций, но ущерб понесут авторы этой санкционной войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Санкции, которые сейчас ввёл ЕС и которые готовятся вновь в Брюсселе, в санкционную воронку пытаются затянуть и США, но президент (США Дональд - ред.) Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за всё это будет Европа. Всё это, конечно, уже нанесло ущерб европейской экономике. Здравые и объективные европейские аналитики и экономисты, политологи признают, что ущерб несёт прежде всего автор этой санкционной войны", - сказал он по итогам совета глав МИД ШОС. Он добавил, что против России "и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено". "Справляемся, и я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся", - заключил министр.

https://1prime.ru/20250715/sanktsii-859516870.html

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сша, брюссель, европа, сергей лавров, ес, мид, шос