https://1prime.ru/20250715/lavrov-859516980.html
Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых санкций, заявил Лавров
Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых санкций, заявил Лавров - 15.07.2025, ПРАЙМ
Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых санкций, заявил Лавров
Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций, но ущерб понесут авторы этой санкционной войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей... | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T14:55+0300
2025-07-15T14:55+0300
2025-07-15T14:55+0300
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ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - ПРАЙМ. Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций, но ущерб понесут авторы этой санкционной войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров."Санкции, которые сейчас ввёл ЕС и которые готовятся вновь в Брюсселе, в санкционную воронку пытаются затянуть и США, но президент (США Дональд - ред.) Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за всё это будет Европа. Всё это, конечно, уже нанесло ущерб европейской экономике. Здравые и объективные европейские аналитики и экономисты, политологи признают, что ущерб несёт прежде всего автор этой санкционной войны", - сказал он по итогам совета глав МИД ШОС. Он добавил, что против России "и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено". "Справляемся, и я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся", - заключил министр.
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Политика, США, Брюссель, ЕВРОПА, Сергей Лавров, ЕС, МИД, ШОС
Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых санкций, заявил Лавров
Лавров: Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций
ТЯНЬЦЗИНЬ (Китай), 15 июл - ПРАЙМ. Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых антироссийских санкций, но ущерб понесут авторы этой санкционной войны. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
"Санкции, которые сейчас ввёл ЕС и которые готовятся вновь в Брюсселе, в санкционную воронку пытаются затянуть и США, но президент (США Дональд - ред.) Трамп очень конкретно объяснил, что расплачиваться за всё это будет Европа. Всё это, конечно, уже нанесло ущерб европейской экономике. Здравые и объективные европейские аналитики и экономисты, политологи признают, что ущерб несёт прежде всего автор этой санкционной войны", - сказал он по итогам совета глав МИД ШОС.
Он добавил, что против России "и так уже беспрецедентное количество санкций объявлено".
"Справляемся, и я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся", - заключил министр.
Страны Евросоюза не приняли новый пакет антироссийских санкций