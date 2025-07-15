Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров заявил, что Вашингтон прекрасно знает позицию России по Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250715/lavrov-859518605.html
Лавров заявил, что Вашингтон прекрасно знает позицию России по Украине
Лавров заявил, что Вашингтон прекрасно знает позицию России по Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ
Лавров заявил, что Вашингтон прекрасно знает позицию России по Украине
Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 15.07.2025, ПРАЙМ
2025-07-15T15:12+0300
2025-07-15T15:13+0300
политика
вашингтон
москва
стамбул
сергей лавров
мид рф
шос
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a2dc16ab8477c0448fcdce4c85ce6e0e.jpg
ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом, насчет "исчерпанности формата". Он не исчерпан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.По словам министра, слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться.
https://1prime.ru/20250715/lavrov-859516980.html
вашингтон
москва
стамбул
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0b/855669306_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8176079771d83f61bbb750c04fb8ce30.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
вашингтон, москва, стамбул, сергей лавров, мид рф, шос
Политика, ВАШИНГТОН, МОСКВА, Стамбул, Сергей Лавров, МИД РФ, ШОС
15:12 15.07.2025 (обновлено: 15:13 15.07.2025)
 
Лавров заявил, что Вашингтон прекрасно знает позицию России по Украине

Лавров: Вашингтон знает позицию России на переговорах в Стамбуле по Украине

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с генсеком ОБСЕ Ф. Синирлиоглу - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом, насчет "исчерпанности формата". Он не исчерпан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.
По словам министра, слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться.
#Министр иностранных дел России Сергей Лавров - ПРАЙМ, 1920, 15.07.2025
Евросоюз пытается затянуть США в воронку новых санкций, заявил Лавров
14:55
 
ПолитикаВАШИНГТОНМОСКВАСтамбулСергей ЛавровМИД РФШОС
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала