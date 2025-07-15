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Лавров заявил, что Вашингтон прекрасно знает позицию России по Украине

Лавров заявил, что Вашингтон прекрасно знает позицию России по Украине - 15.07.2025, ПРАЙМ

Лавров заявил, что Вашингтон прекрасно знает позицию России по Украине

Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. | 15.07.2025, ПРАЙМ

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ТЯНЬЦЗИНЬ, 15 июл - ПРАЙМ. Вашингтон прекрасно знает позицию Москвы на переговорах в Стамбуле по украинскому вопросу, этот формат не исчерпан, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Наши американские коллеги прекрасно знают нашу позицию. Мы им говорили об этом, насчет "исчерпанности формата". Он не исчерпан", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам СМИД ШОС.По словам министра, слова Киева о том, что формат переговоров в Стамбуле между Россией и Украиной "себя практически исчерпал", означает его нежелание договариваться.

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